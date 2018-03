Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat si-a omorat sotia in varsta de 42 de ani si pe cei doi copii, o fata de 18 ani si un baiat de 13 ani, apoi s-a predat la Politie, in Brasov. Surse judiciare au precizat ca, marți, la sediul Inspectoratului de Poliție al Județului (IPJ) Brasov s-a prezentat un barbat de 43 The post Crima ingrozitoare…

- Un barbat de 43 de ani din Brasov s-a prezentat marti la Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Brasov, pentru a anunta ca si-a ucis sotia si cei doi copii. Afirmatiile s-au dovedit reale, iar in prezent barbatul se afla in custodia politistilor.

- UPDATE, 18.00. Barbatul care și-a sechestrat nevasta și copii a fost dus de polițiști la audieri. Individul este un fost pușcariaș, eliberat in urma cu doua saptamani din spatele gratiilor. Cu soția sa, in varsta de 31 de ani, are doi baieți, de 3 și cinci ani, și o fata de noua ani. Dintr-o alta casatorie,…

- Un barbat din comuna Mosoaia, este audiat joi de polițiștii piteșteni deoarece acesta este suspectat ca si-a sechestrat în ultimele doua saptamâni sotia si cei patru copii minori.

- Noi detalii in cazul crimei de seara trecuta de la Timisoara, cand o mama si-a omorat cu sange rece fetita de numai patru ani. I-a taiat venele dupa care a inecat-o in cada. Apoi femeiea a sunat linistita la Politie pentru a marturisi intreaga grozavie. Femeia a baut apoi erbicid pentru a se sinucide,…

- Circulatia rutiera a fost oprita, miercuri dimineata, pe DN 10 Siriu-Sita Buzaului, din cauza apei acumulate pe carosabil, informeaza Inspectoratul Judetean de Politie (IJP) Covasna. Traficul este deviat pe ruta DN10 Siriu-Cislau - DJ102 Cislau-Valenii de Munte - DN1A Valenii de Munte…

- Un barbat de 51 de ani din judetul Vaslui a fost arestat preventiv duminica, 11 martie, fiind acuzat ca si-a ucis sotia. Crima a avut loc la scurt timp dupa ce un echipaj de politie a fost la locuinta celor doi pentru a aplana un scandal sesizat la 112 de mama agresorului.

- Un subofiter de politie care s-a urcat beat la volan a accidentat mortal un barbat care traversa strada regulamentar, pe o trecere de pietoni, marti dupa-amiaza, soferul fiind cercetat penal pentru ucidere din culpa, scrie digi24.ro.

- Un chef cu multa bautura s-a incheiat, aseara, tragic in orasul Durlesti. Un barbat, in varsta de 40 de ani, a murit, dupa ce a fost batut crunt de amicul sau de pahar.Potrivit politiei, victima a consumat alcool impreuna cu iubita sa si doi prieteni de-ai lor.

- Un barbat și-a pierdut viața dupa ce a fost lovit de duba mascaților. S-a intamplat in localitatea argeșeana Merișani, intr-o curba cu vizibilitate redusa. Oamenii legii se intorceau dintr-o misiune, informeaza realitatea.net.

- Un barbat din Radauți și-a omorat mama in bataie pentru ca a considerat ca l-a desparțit de soție. Parchetul de pe langa Tribunalul Suceava a anuntat finalizarea cercetarilor intr-un caz de omor absolut infiorator, petrecut la finele anului 2017 intr-un apartament din municipiul Radauți. Dupa ce și-a…

- Un barbat in varsta de 57 de ani, din judetul Brasov, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, pentru infractiunea de talharie, dupa ce a sustras o plasa cu bunuri din incinta unei agentii loto din municipiul resedinta, precizeaza purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie( IPJ)…

- Un apel la 112 a anuntat crima dintr-o locuinta din Brasov. Politistii au mers la locul indicat si au descoperit cadavrul unui tanar. Potrivit unor inforamtii care circula pe retelele de socializare, se pare ca tanarul a fost injunghiat chiar de catre fratele sau Anchetatorii au refuzat sa…

- Un barbat de 33 de ani a fost omorat intr-un targ de vechituri din Brasov, in urma unui conflict spontan. Politistii au reusit sa il prinda pe autor dupa cateva ore de la comiterea faptei si acesta si-a recunoscut fapta, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Un accident cumplit a avut loc, joi seara, pe soseaua care leaga orasele Gheorgheni si Miercurea Ciuc. Un barbat a pierdut controlul volanului, masina a derapat si in urma impactului sotia si cei doi copii ai acestuiaA si-au pierdut viata.

- Un barbat care si-a ucis sotia in bataie a fost trimis in judecata in stare de arest preventiv, se arata intr-un comunicat remis joi, AGERPRES, de Biroul de presa al Parchetului de pe langa Tribunalul Suceava. Potrivit sursei citate, Petru Dumitriu este cercetat pentru savarsirea infractiunii de violenta…

- Un barbat ce s-a urcat la volan cu o alcoolemie de 0,54 mg/l a pierdut controlul asupra masinii, a acrosat un stalp, dupa care s-a rasturnat cu autoturism in sant. In urma accidentului, sotia sa a decedat.

- Un barbat din localitatea Micesti, suspectat ca si-a batut sotia in doua zile succesive, a fost retinut de lucratorii Sectiei de Politie Rurala Bascov, a informat vineri Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Arges.

- Un tanar dintr-o comuna de langa București a pus la punct un plan ingenios de a scoate bani. Se dadea comisar-șef in cartierul Floreasca din Capitala și cerea bani de la oamenii carora le spunea ca poate sa le rezolve anumite probleme. Anul trecut tanarul de 34 de ani l-a abordat pe proprietarul…

- Treisprezece copii, tinuti captivi de parintii lor au fost eliberati de politie in California. Un barbat și o femeie au fost arestați. Victimele au intre 2 si 29 de ani, a comunicat Departamentul de Politie al Comitatului Riverside, precizand ca au fost spitalizate. Un barbat si o femeie au fost arestati…

- Un barbat din Coreea de Sud a fost arestat, fiind suspectat de crima, dupa ce sotia si a fiul sau au fost gasiti decedati la hotelul de lux Ritz-Carlton, din Hong Kong, duminica dimineata,...

- Curtea de Apel Constanta a condamnat, marti, un barbat din judetul Tulcea la sase luni de inchisoare cu suspendare dupa ce acesta a ucis un caine cu o sabie artizanala in anul 2014, decizia fiind definitiva. Initial, barbatul primise o pedeapsa de sase luni de inchisoare cu executare din partea Judecatoriei…

- Un barbat in varsta de 47 de ani, din Scobinti, a fost retinut pentru 24 de ore, dupa ce si-a omorat sotia in varsta de 33 de ani si si-a obligat baiatul de 15 ani sa o ingroape in apropierea casei, noteaza Agerpres. Surse din randul anchetatorilor sustin ca au descoperit cadavrul pe 1 ...

- Un barbat in varsta de 47 de ani, din Scobinti, a fost retinut pentru 24 de ore, dupa ce si-a omorat sotia in varsta de 33 de ani si si-a obligat baiatul de 15 ani sa o ingroape in apropiere de casa. Surse din randul anchetatorilor sustin ca au descoperit cadavrul pe 1 ianuarie 2018, dupa…

- Potrivit ISU Prahova, un incendiu a izbucnit, duminica seara, intr-o casa particulara din comuna Ivoarele. Incendiul se manifesta pe o suprafata de aproximativ 150 de metri patrati si arde generalizat. Pentru lichidarea flacarilor intervin patru autospeciale. In locuinta a fost gasit…