Şocant: Un bărbat din comuna 1 Decembrie (Ilfov), executat cu două focuri de armă. UPDATE: Autorul asasinatului, prins după doar câteva ore Executie in stil mafiot in apropiere de Capitala. Politistii din Ilfov sunt in alerta dupa ce un barbat a fost gasit in strada, impuscat mortal. UPDATE. Barbatul care a ucis un alt barbat, in localitatea Magurele, din județul Ilfov, a fost prins de polițiști pe un camp din localitatea Jilava. Alarma a fost data de

- Barbatul care a ucis un alt barbat, in localitatea Magurele, din județul Ilfov, a fost prins de polițiști pe un camp din localitatea Jilava.Citește și: Un inginer chimist dinamiteaza cazul Caracal: 'Ceea ce vad ca se vehiculeaza in spațiul public sunt niște aiureli, niște baliverne' O…

- Executie in stil mafiot in apropiere de Capitala. Politistii din Ilfov sunt in alerta dupa ce un barbat a fost gasit in strada, impuscat mortal. Alarma a fost data de o femeie din comuna 1 Decembrie. In jurul orei 3 dimineata a sesizat la Serviciul unic de urgenta 112 ca a auzit doua impuscaturi. Polițiștii…

