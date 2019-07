Stiri pe aceeasi tema

- Accident grav duminica seara. Un motociclist, in varsta de 36 de ani, a intrat in plin intr-un autoturism al carui sofer i-a taiat calea atunci cand a virat la stanga, desi manevra era interzisa in acel loc. Momentul impactului au fost suprins de camerele de supraveghere din zona. In imaginile surprinse…

- Trupul barbatului de 30 de ani care s-a aruncat duminica in Aries a fost gasit vineri, la o distanta de circa 4 kilometri de locul unde a fost raportata disparitia acestuia, potrivit Agerpres. "In cursul acestei dimineti, un cetatean a anuntat faptul ca a vazut in raul Aries un corp ce parea…

- O femeie in varsta de 45 de ani, originara din Romania, dar stabilita la Palermo, in Italia, a fost gasita moarta pe strada, in apropiere de locuința ei. Femeia prezenta o rana la nivelul capului și autoritațile investigheaza daca nu cumva aceasta a fost omorata, a anunțat rotalianul.com. Barbatul ei…

- O ancheta este in desfasurare la Spitalul Orasenesc Nehoiu, judetul Buzau, dupa ce un barbat in varsta de 33 de ani s-a aruncat de la etajul unu. Era internat de vineri dupa-amiaza, la sectia de terapie intensiva. Trupul barbatului a fost dus la morga pentru efectuarea necropsiei.

- O ancheta este in desfașurare la Spitalul Orașenesc Nehoiu, județul Buzau, dupa ce un barbat in varsta de 33 de ani s-a aruncat de la etajul unu. Era internat de vineri dupa-amiaza, la secția de terapie intensiva. Trupul barbatului a fost dus la morga pentru efectuarea necropsiei. Potrivit menagerului…

- Un incendiu foarte puternic a izbucnit la un centru comercial din localitatea Afumați, județul Iflov. Spațiul comercial se intinde pe o suprafața de 3000 mp și exista riscul propagarii rapide.La fața locului au fost trimise 17 autospeciale și 3 autoscari, informeaza Departamentul Special de…

- Polițiștii au demarat o ampla operațiune de cautare a trupurilor unei romance și a fetiței sale, ucise cu sange rece de un fost militar, in Cipru. Acum trupul fetiței de opt ani a fost gasit in același lac toxic unde criminalul a mai aruncat și alte victime.

- Sambata, in localitatea Tunari din județul Ilfov, pe Centura București, a avut loc un accident rutier, care ar fi fost provocat de un șofer ce a pierdut controlul volanului și s-a rasturnat cu mașina. In urma accidentului, acesta a murit.Conform primelor informații, barbatul decedat ar fi…