Stiri pe aceeasi tema

- O tanara de 22 de ani a cazut in dimineata zilei de vineri, 18 octombrie, cu masina de pe un pod pe Transfagarasan. Accidentul s-a produs in zona Piscul Negru. Masina a cazut peste cinci metri in gol.

- Grav accident seara trecuta pe o sosea din Timis. O ambulanta care transporta la spital un pacient intubat si inconstient dupa ce se rasturnase cu masina, a fost lovita de o soferita care a iesit de pe un drum secundar si nu a observat autospeciala in misiune.

- Accident teribil, pe DN 7, în comuna Moraresti. O femeie a murit iar sotul ei este ranit grav. În accident a murit si câinele celor doi soti. Masina în care se aflau a fost lovita de un TIR.

- Un accident rutier s-a produs in comuna Barcanesti, satul Romanesti. Potrivit IJP Prahova, un autoturism a oprit la trecerea pentru pietoni, moment in care a fost lovit in partea din spate de o alta masina care nu a pastrat distanta regulamentara. In urma impactului, primul auto a…

- O femeie din Calarasi in stare de ebrietate a fost filmata de un sofer in timp ce abia se mai tinea pe picioare, iar fiul sau de cativa ani ii cara sticla de bere. Dupa ce a cazut intr-un sant, femeia si-a recapatat echilibrul, si-a luat fiul de mana si si-a continuat drumul. Imaginile cu…

- O femeie de 47 de ani a murit inecata, dupa ce si-a petrecut ultimele clipe de viata implorand ajutor unui dispecer de la urgenta care a avut o atitudine miserupista. Femeia din statul american Arkanas,...

- Un barbat in varsta de 51 de ani, din Bacau, a batut-o violent pe mama lui, in varsta de 81 de ani, cu un ciocan. Un vecin a auzit scandalul și a chemat poliția. Oamenii legii au spart ușa și au gasit-o pe batrana intr-o stare grava, cu numeroase fracturi, a notat observator.tv. Femeia a fost internata…

- Grav accident rutier la Cuca, in județul Galați. O femeie este ranita grav, iar copiii ei, doua fetițe, au suferit leziuni ușoare, dupa ce autoturismul in care se aflau s-a rasturnat. La fața locului sunt echipaje de salvare de la Ambulanța și SMURD, precum și o autospeciala descarcerare de…