ȘOCANT S-a aflat cine este bărbatul care A MURIT în accidentul de pe Centura Bucureștiului Sambata, in localitatea Tunari din județul Ilfov, pe Centura București, a avut loc un accident rutier, care ar fi fost provocat de un șofer ce a pierdut controlul volanului și s-a rasturnat cu mașina. In urma accidentului, acesta a murit. Conform primelor informații, barbatul decedat ar fi un pilot de raliuri. Acesta a ieșit cu o mașina special preparata pentru curse. Potrivit poliției, automobilul nu era inmatriculat și nu avea drept de circulație pe drumurile publice. Potrivit unor martori, victima avea o firma de tuning și ar fi ieșit la un test cu mașina. Ar fi obișnuit sa… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

