Stiri pe aceeasi tema

- Veteranul stand-up-ului britanic, Ian Cognito, în vârsta de 60 de ani, a murit pe scena, în timpul unui spectacol, scrie BBC. Cu puțin timp înainte, comediantul glumise cu publicul, spunând "imaginati-va daca as muri în fata voastra aici", astfel ca oamenii…

- Ian Cognito, un indragit actor britanic de stand-up comedy, a murit in timpul show-ului, in fața publicului. Acesta avea aproape 60 de ani. La un moment dat, comediantul a spus sa trebuie sa se așeze pe...

- Comicul de stand-up britanic Ian Cognito a murit in timpul unui spectacol in sudul Angliei, informeaza dpa.Citește și: Liviu Dragnea, izbucnire NERVOASA, la finalul mitingului de la Craiova: a rabufnit din cauza lui Ion IliescuServiciul de ambulanta local a indicat vineri ca a fost…

- Gazda show-ului, Andrew Bird, a declarat ca Ian Cognito nu se simtea bine inainte de inceperea spectacolului, insa a insistat sa urce pe scena. Potrivit lui Bird, comicul, in varsta de 60 de ani, a glumit chiar cu publicul pe aceasta tema, spunand "imaginati-va daca as muri in fata voastra aici". Comicul…

- Comicul de stand-up britanic Ian Cognito a murit in timpul unui spectacol in sudul Angliei, informeaza dpa. Serviciul de ambulanta local a indicat vineri ca a fost chemat la barul The Atic din Bicester joi...

- Cei care au participat la spectacol au fost anunțați chiar de cel care avea sa-și piarda viața, ca are niște simptome specifice unui infarct: „Am crezut ca totul face parte din program. Nu am realizat niciodata ce urma sa se intample”, au spus cei care au asistat la show. Ian Cognito sau Paul…

- Proprietarul localului a declarat pentru CNN ca Ian Cognito era pe scena, iar la jumatatea numarului sau", comediantul a spus ca trebuie sa se aseze pe scaun si sa stea pe spate vreme de cinci minute. Publicul a crezut ca totul face parte din show, insa in realitatea, comediatul a suferit un atac de…

- Lumea modei este cutremurata de o veste trista. Celebrul designer Luigi Massi a murit la varsta de 56 de ani in Milano. Se pare ca barbatul a murit in urma unu atac de cord. Luigi Massi a fost...