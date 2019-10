Stiri pe aceeasi tema

- Plata cu cardul la taraba va fi lansata vineri, 20 septembrie, de la ora 9.30, in Piața Alexandru cel Bun, intr-un eveniment de business networking, in care se vor intalni reprezentanți ai autoritaților locale, antreprenori, programatori, producatori locali, comercianți și reprezentanți ai organizațiilor…

- Noua directiva europeana PSD2, cu privire la standardele tehnice de reglementare pentru autentificarea stricta a clientilor si standardele deschise, comune si sigure de comunicare, intra in vigoare incepand de sambata, 14 septembrie 2019, si aduce schimbari semnificative la mai multe aspecte fiscale,…

- Tehnologia a ajutat mereu in afaceri, in domeniul auto, mai ales in afacerile cu amanuntul de azi. Oamenii nu mai trebuie sa paraseasca locuintele pentru a cumpara ceea ce isi doresc pentru masinile lor. Nu mai este nevoie sa piarda timp pretios prin magazinele din oras, sau sa stea mult la cozi pentru…

- Noile reguli privind plata cu cardul au intrat, sâmbata în vigoare, conform reglementarilor europene privind autentificarea clientului (SCA) din Directiva revizuita privind serviciile de plata (PSD2).

- Autorizarea plaților cu cardul in magazine sau pe siteuri va avea o autentificare mai stricta, iar clienții va trebui sa faca mai mulți pași pentru o plata, din 14 septembrie, cand trebuie aplicat și in Romania un nou Regulament UE, conform modificarilor pregatite de ING Bank, care va schimba contractele…

- Tot mai multi romani au carduri bancare, fie de credit, fie de debit, pe care le folosesc in mod obisnuit pentru efectuarea platilor, fie la comercianti sau bancomate, fie online. De sambata, regulile se schimba radical.

- Telefonul mobil a devenit, pe rand, camera foto, computer, televizor, iar acum vedem cum preia si functia de card bancar. Tehnologia evolueaza, iar comportamentele clientilor se schimba, inclusiv atunci cand vine vorba de plati.

- Tatal Alexandrei Maceșanu, fata ucisa de suspectul din Caracal, a avut un dialog incredibil cu șeful poliției din oraș. Omul legii i-a spus sa nu se grabeasca sa ceara intervenția oamenilor legii, ca poate fata e „incurcata cu vreunul”. „Seful Politiei din Caracal s-a adresat in felul acesta tatalui…