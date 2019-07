Stiri pe aceeasi tema

Procurorii clujeni au deschis o ancheta dupa ce au o tanara din Dej și-a ucis copilul abia nascut.

- Isabel Elena Raducanu a avut parte de un final socant, la doar 36 de ani. Desi plecase in Spania cu visuri marete, crezand ca asa va putea sa-si ajute mai mult copilul, Isabel a pierit in mod tragic.

- Un accident in care a fost implicata o autospeciala a politiei s-a produs duminica, pe Podul Garii din municipiul Sibiu, potrivit agerpres.ro.Potrivit IPJ Sibiu, unui conducator auto i s-ar fi facut rau la volan, in timp ce se deplasa spre centru, si a patruns pe contrasens, intrand in coliziune…

- TVR 1 iti face mai usoara recapitularea pentru Bacalaureat! Mari filme, recompensate cu premii si care au la baza cartile cerute la Bac - "Ion: Blestemul Iubirii", "Rascoala", "Intoarcerea lui Voda Lapusneanu" - ruleaza la TVR 1 incepand de luni, 3 iunie. Timp de doua saptamani, serile, de la 22.10,…

- Liderii socialistilor europeni prezenti la Sibiu pentru a participa la summit-ul UE se reunesc in aceasta dimineata, intr-o sedinta informala, pentru a discuta despre alegerile europarlamentare. Desi se afla in Romania, tara cu guvern socialist, liderii stangii europene au refuzat sa se intalneasca…

- Ministrul de Externe, Teodor Meleșcanu, a anunțat miercuri ca a facut o solicitare catre Klaus Iohannis ca George Maior sa fie rechemat din SUA din funcția de ambasador al Romaniei. In acest sens președintele Romaniei a anunțat ca va lua o decizie dupa summitul de la Sibiu. Consultantul politic…

- Un barbat in varsta de 40 de ani, urmarit international de autoritatile judiciare spaniole pentru omor, a fost prins de politistii romani in municipiul Fetesti, informeaza, duminica, IGPR. Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, politisti de investigatii criminale din cadrul Inspectoratului…