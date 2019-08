Stiri pe aceeasi tema

- Un caz revoltator a iesit la iveala in satul Poiana Negri, din comuna Dorna Candrenilor, judetul Suceava, unde o mama este suspectata ca si-ar fi ucis trei prunci. Cea mai recenta fapta ar fi fost comisa in noaptea de luni spre marti, cand Politia a gasit trupul unui nou-nascut intr-o punga din gospodaria…

- Jucarii de pluș, mașinuțe, dulciuri de tot felul – de acestea au avut parte copiii care frecventeaza Centrul Raional de Resurse pentru Educația Incluziva Ungheni și care beneficiaza de serviciile specialiștilor de aici. Surpriza le-a fost oferita de un cuplu proaspat casatorit: Veronica Buruiana și…

- Suzana Babic, in varsta de 28 de ani, s-a impușcat in cap chiar de ziua sa de naștere. Tragedia din orașul Subotica, din Serbia, a fost intens mediatizata in intreaga lume data fiind gravidatea depresiei postnatale care a facut-o sa-și puna capat zilelor, raporteaza presa

- O tanara de 19 ani, din Ocna Dej, este cercetata de polițiști dupa ce ar fi dat naștere unui copil, pe care l-ar fi aruncat mai apoi in fosa septica. Cel puțin acestea sunt informațiile de inceput, femeia refuzand sa colaboreze cu anchetatorii. Apelul la 112 a fost facut chiar de tanara, care a cerut…

- O fetita de trei ani a ajuns in stare grava la Spitalul Raional Orhei, dupa ce s-a intoxicat cu pastile. Intr-o situatie similara s-a pomenit si un baietel de aceeasi varsta, care a fost internat dupa ce a baut tinctura de iod.Ambii sunt in sectia de terapie intensiva.

- Un accident in care a fost implicata o autospeciala a politiei s-a produs duminica, pe Podul Garii din municipiul Sibiu, potrivit agerpres.ro.Potrivit IPJ Sibiu, unui conducator auto i s-ar fi facut rau la volan, in timp ce se deplasa spre centru, si a patruns pe contrasens, intrand in coliziune…

- Un barbat din Argentina a șocat pe toata lumea! Acesta are o abilitate uimitoare de a trage pe nas acuarela și de a picta, cu ajutorul ochilor, tablouri impresionante pe care le vinde cu mii de dolari.

- Statul Washington, situat in nord-estul Statelor Unite, a devenit primul stat american care a legalizat transformarea ramasitelor umane in compost, in vederea hranirii solului, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Legea a fost promulgara marti de catre guvernatorul statului Jay Inslee, un candidat…