- O femeie din satul Peciste, raionul Rezina, Republica Moldova, si-a impins baiatul de patru ani la sinucidere. Aceasta a luat telefonul si a filmat momentul in care ii explica fiului ei ce trebuie sa faca pentru a-si pune capat zilelor.

- Politistii clujeni au fost sesizați cu privire la faptul ca, pe Calea Dorobanților, din Cluj-Napoca, o femeie care conducea un autovehicul a fost amenintata in trafic cu un pistol de catre doua persoane aflate intr-un alt ... The post Caz socant, in centrul orașului: femeie amenintata cu un pistol de…

- Un barbat in varsta de 20 de ani s-a sinucis dupa ce a fost agresat pentru ca se intalnește cu o femeie transgender. Barbatul și-a asumat relația printr-un live pe Facebook care a strans peste 15.000 de vizualizari.

- O femeie si un copil au murit, duminica, dupa ce o mașina care circula cu viteza a intrat peste ei in curte, în localitatea Vacareni din județul Tulcea. Alte doua persoane din curte au fost grav ranite.

- DRAMATIC… O femeie originara din Republica Moldova, casatorita in satul Carja, arondat Murgeniului, și-a pus asta-noapte capat zilelor, spanzurandu-se. Femeia in varsta de 45 de ani s-a ridicat din pat in toiul nopții, cu gandul sinucigaș. S-a spanzurat chiar in fața ușii, cu un cablu. Soțul acesteia…

- Un sofer din Republica Moldova este responsabil de producerea unui carambol rutier pe DN 22B. Barbatul de 40 de ani a efectuat o depasire imprudenta, lovind in spate un alt autovehicul cu masina pe care o conducea, acesta fiind proiectat intr-un alt autoturism care venea din sens opus.