Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din Arkansas au facut publica inregistrarea unui apel la numarul de urgenta 911 initiat de o femeie in ultimele ei clipe de viata, dupa ce a fost surprinsa de o inundatie in masina ei. Convorbirea cu dispecerul a starnit nemultumire si critici, femeia aflata in pericol de moarte fiind mustrata…

- Update! La fața locului a fost solicitat și un echipaj SMURD de terapie intensiva mobila, care a constatat decesul victimei. Mașina rasturnata pe un drum din Argeș! Femeie de 28 de ani, inconștienta. Accidentul s-a produs pe DJ 659A – Parvu Roșu – Suseni. Din primele informații, o femeie de 28 de ani…

- O femeie din Arad a murit inecata intr-o fantana adanca de 17 metri in Arad. Echipajele de urgența au reușit sa o scoata din apa, dar nu au putut decat sa constate decesul. Femeia in varsta de 59 de ani a cazut vineri intr-o fantana din satul Cuvin, Arad. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de…

- O femeie și un copil de 5 ani au murit, joi, dupa ce mașina in care erau a intrat intr-un TIR. Accidentul s-a produs pe DN 13 E 60, intre localitațile Saschiz și Vanatori, transmite MEDIAFAX.Un accident rutier grav s-a produs, joi, pe DN 13 E 60, intre localitațile Saschiz și Vanatori, in…

- "Din primele cercetari s-a stabilit faptul ca un barbat de 50 de ani, din Resita, ar fi condus un utilaj agricol, tip tractor, in afara drumului public, intre Ciuchici si Nicolint, iar din cauza unor denivelari si movile de pamant, utilajul s-ar fi rasturnat, cazand peste mama soferului, o femeie…

- Un accident deosebit de grav s-a produs in dupa-amiaza de vineri, 12 iulie, la Medgidia, unde o masina condusa de un baiat de 16 ani a intrat intr-un gard. Sase oameni au fost raniti. Una dintre victime a murit. Alta este in resuscitare.

- O femeie in varsta de 68 de ani a fost marti gasita moarta in Lacul Techirghiol, in statiunea Eforie Nord, potrivit autoritatilor judetene. Reprezentanti ai Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) 'Dobrogea' au afirmat ca femeia nu mai fusese vazuta in zona de circa doua ore, existand suspiciuni…

- Romanul de 33 de ani a ademenit o femeie din Cehia sa urce in mașina lui. Ce a urmat este de-a dreptul șocant. Barbatul din Petroșani a violat-o pe femeie. Mihai Kelemen a fost retinut la sfarsitul lunii...