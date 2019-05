Stiri pe aceeasi tema

- Atac sangeros in Japonia. Mai multi copii care asteptau autobuzul in statie au fost atacati de u barbat cu un cutit, la Kawasaki, langa Tokyo. Cel putin 18 persoane au fost ranite, dintre care doua au decedat. Politia a confirmat ca o eleva a murit.

- ARAD. Procurorii DIICOT Arad au preluat cazul celor doi elevi de la Liceul Tehnologic UCECOM „Spiru Haret” care s-au simtit rau si au fost transportati la spital dupa ce ar fi fumat tigari cu substante interzise, in 20 februarie. Procurorii nu au primit, insa, nici pana astazi rezultatele testelor toxicologice,…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II - au descoperit, in aceasta dimineața, injurul orei 01.00, 34 de cetateni straini care incercau sa iasa ilegal din tara. Aceștia se aflau ascunși in interiorul unui automarfar inmattriculat in Romania, condus de un cetatean…