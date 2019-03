O fata, in varsta de aproximativ cinci ani a fost salvata de autoritați dupa ce vecinii ei au observat-o la fereastra dezbracata avand pe cap doar o palarie și plangand. La momentul descinderii in apartament, polițiștii au fost nevoiți sa imbrace costumul de protecție chimica pentru siguranța lor. Micuța avea la cat un colier care s-a incastrat in carne. Fata scoate doar niște sunete și nu este sociabila. Era atat de insetata și infometata incat a baut doi litri de apa pe nerasuflate din sticla oferita de un polițist, transmite The Sun.

