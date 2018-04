Stiri pe aceeasi tema

- Lavinia Stoianof, o femeie in varsta de 28 de ani, a fost ucisa, apoi incendiata de propriul soț, pe nume Doru Stoianof. Ultima postare de pe pagina sa de Facebook este tulburatoare, in contextul tragediei.

- Caz șocant la Argeș, unde un barbat și-a ucis soția, apoi i-a dat foc și a fugit cu copilul in varsta de trei ani. Dupa ce a comis fapta, Doru Stoianof a intrat in live pe Facebook, unde s-a laudat cu cele facute.

- Un barbat din Argeș a șocat o țara intreaga. Acesta și-a ucis propria soție și a incendiat-o, dupa care a fugit cu propriul copil de numai șapte ani. In prezent, barbatul este cautat de autoritați.

- Stefan Banica Jr. a transmis, intr-un mesaj publicat pe Facebook, ca se simte bine dupa operatia de apendicita la care a fost supus luni si ca le multumeste medicilor si asistentilor care il ingrijesc, dar si fanilor, pentru gandurile bune.

- Ionela Prodan trece printr-o perioada extrem de dificila din punctul de vedere al sanatații. Indragita artista de muzica populara se lupta cu un diagnostic crunt, iar medicii sunt rezervați in declarații. Din dorința de a-și proteja familia, Anamaria Prodan nu a dezvaluit adevaratul motiv al deselor…

- Oana și Kamara și-au reproșat multe lucruri in ultimele luni și au amenințat ca divorțeaza. Cei doi au aparut in diferite emisiuni tv, unde au susținut sus și tare ca vor divorța. Madalina, amanta lui Kamara, a fost și ea unul dintre motivele care au dus la separarea celor doi. Acum, se pare ca cei…

- Momente tulburatoare intr-un parc din Italia, acolo unde un tamplar roman și-a luat viața și a lasat in urma un bilet de adio de-a dreptul cutremurator. Barbatul a fost gasit spanzurat, dupa ce soția l-a cautat toata noaptea.

- Florin Mircea Buliga, autorul triplei crime din Brașov, era drogat cand și-a omorat soția și copiii. Dezvaluirea a fost facuta de avocatul Daniel Diaconu, care a menționat ca anchetatorii au gasit canabis in mașina barbatului care și-a ucis intreaga familie. Consumul de droguri l-ar fi determinat pe…

- Barbatul in varsta de 43 de ani, din Brasov, a mers la Politie si le-a spus oamenilor legii ca si-a omorat familie. Politistii au mers imediat la locuinta barbatului si au gasit cadavrul sotiei, o femeie in varsta de 42 ani, dar si pe cele ale copiilor. Potrivit mytex.ro, tripla crima a avut…

- Un barbat și-a ucis soția, in varsta de 42 de ani, și copiii: o adolescenta de 18 ani și un baiat de 13 ani. El a mers apoi la poliție unde și-a recunoscut fapta. In urma verificarilor, autoritațile au confirmat spusele barbatului. In momentul de fața, criminaliștii fac verificari in legatura cu producerea…

- Maia, fata prezentatoarei Teo Trandafir, si-a pierdut o prietena draga, pe Ana. Fata a fost rapusa de boala si s-a stins fulgerator, lasand un mare gol in sufletul Maiei. Maia a postat un mesaj pe Facebook prin care isi prezinta regretul si ii ureaza prieteni sale un drum lin spre Rai. „Un inger ce…

- Actorul si omul de televiziune Florin Calinescu, disperat de starea drumurilor din Romania, a postat pe Facebook un mesaj foarte dur la adresa lui Dragnea. Vedeta de televiziune a precizat ca fiecare postare live pe retelele de socializare va incepe cu un mesaj la adresa celor care pastoresc acest domeniu.…

- Starea de sanatate a lui Michael Schumacher ramâne un mister, dar familia le-a transmis un mesaj fanilor. Fostul pilot de Formula 1 se afla în perioada de recuperare dupa accidentul de la schi, din decembrie 2013. Nu exista informatii ca Schumi ar fi constient…

- Un barbat din comuna Mosoaia, este audiat joi de polițiștii piteșteni deoarece acesta este suspectat ca si-a sechestrat în ultimele doua saptamâni sotia si cei patru copii minori.

- Viata poate sa fie foarte nedreapta. Aceasta te poate arunca de foarte multe ori in fata celor mai dure incercari. Acest lucru il simte pe propria piele o tanara din Arges ce a fost nevoita sa isi conduca logodnicul pe ultimul drum. Acesta lucra ca sofer pe camion si a murit in timpul unei curse…

- Petruța Gheorghe, fosta soție a cunoscutului jurnalist, a publicat pe contul de socializare un mesaj tulburator in memoria fostului sau partener de viața. Cei doi au divorțat in urma cu trei ani, insa au fost extrem de discreți.Petruța Gheorghe, a scris un mesaj emoționant. Ea are trei copii,…

- O pacienta a filmat viermi in baia salonului de la Spitalul de Copii din Galati, iar sotul sau a postat imaginile pe Facebook. "La spitalul de copii din Galați, azi 09-03-2018, soția a gasit viermi in baie, pe jos. Femeia de serviciu a spus ca degeaba facem reclamație ca nu se rezolva nimic…

- MESAJ DUR… Intr-un mesaj extrem de violent, vasluianul Gelu Stefan Diaconu, fostul presedinte ANAF, face o serie de dezvaluiri despre Liviu Dragnea. Diaconu a postat sambata seara pe pagina sa de Facebook un mesaj adresat lui Liviu Dragnea, fara a-i mentiona insa numele, in care il numeste „mizerabil”,…

- Un șoarece a fost filmat intr-un supermarket din Arad, in timp ce se plimba pe raftul cu produse lactate. Rozatoarea a fost surprinsa in imagini de un client al magazinului care a publicat imaginile pe rețelele de socializare. Grozavia a avut loc, cel mai probabil, sambata dupa-masa, la un supermarket…

- Jurnalistul Dorin Galben a transmis un altfel de mesaj femeilor cu ocazia zilei de 8 martie. Pe pagina sa de Facebook, UN SHOW DE DOI GALBENI, acesta a realizat un video în care îndeamna femeile sa opteze pentru naturalețe, sa fie independente financiar și sa nu accepte violența sau…

- O femeie din judetul Arges, care fusese injunghiata de concubinul sau a fost uitata de medicii de la ambulanta, la locul atacului, informeaza Antena3.ro. Echipajul sosit la fata locului l a luat pe agresor, care era extrem de agitat, dar pe victima au lasat o acolo, desi se afla in stare grava. Abia…

- Locuitorii unui oraș din Germania au ramas șocați dupa ce intr-o casa a avut loc o crima oribila. Un barbat de origine siriana și-a injunghiat de mai multe ori soția intr-un acces de furie.

- Pe pagina de Facebook a Primariei Cumpana a fost postat un mesaj de apreciere a autoritatii publice locale pentru un locuitor din comuna. Acesta, Marian Tanase, a dat dovada de spirit civic si a ajutat 15 batrani ai comunei Cumpana, fara sustinere din partea propriilor familii. "Multumesc, domnule Marian…

- Prim-vicepresedintele PNL Raluca Turcan i-a cerut, pe Facebook, demisia lui Tudorel Toader, care este “o rusine pentru Romania”, “avocatul pledant al penalilor” si incalca “angajamentele internationale ale Romaniei”.

- Madalina Ghenea și Matei Stratan, impreuna de Sfantul Valentin. Sau cel puțin asta reiese din cea mai recenta fotografie postata de vedeta pe contul de socializare, in care apare mana unui barbat. Se pare ca cei doi s-au impacat. Madalina Ghenea a postat o fotografie cu mana unui barbat, care cel mai…

- Seful PSD, Liviu Dragnea, spune ca nu a discutat cu presedintele Klaus Iohannis despre scandalul inregistrarilor din justitie, dar ca ar putea vorbi oricand cu seful statului pe acest subiect sau pe oricare altul. Mai mult, Dragnea nu a vrut sa spuna nimic despre conferinta de presa a Laurei Codruta…

- Mihai Morar și-a sarbatorit tatal. Realizatorul tv a postat pe contul de socializare o imagine, alaturi de care a scris un mesaj pentru parintele sau. „Azi e ziua lui Tata. La multi ani, tinere! #familiaMorar”, a scris Mihai Morar. „Sa-ti traiasca, sa fie sanatos si sa va ajute la nevoie cu un sfat…

- O eleva din Curtea de Arges i a transmis pe contul sau de Facebook un mesaj presedintelui Romaniei prin care ii spune acestuia ca dupa terminarea studiilor va pleca din tara. In scurt timp de la postarea pe internet mesajul adolescentei a devenit viral fiind distribuit de peste o suta de persoane. Buna…

- Vestea ca Mariana Pitigoi a murit a socat pe toata lumea. Artista care in urma cu cateva luni a venit la TV pentru a spune ca-si vinde costumele populare pentru a putea supravietui, a perdut lupta cu boala nemiloasa.

- Doi tineri de 21 și 22 de ani, unul din județul Argeș și altul din Olt au ajuns in arestul Inspectoratului Județean de Poliție Argeș, dupa o isprava de pomina. Luni seara, i-au facut o vizita unui barbat de 50 de ani din Pitești, care-i abordase pe Facebook. Se pare ca acesta le promisese…

- Bogdan Gavrila, tanarul care a incetat din viata la doar 34 de ani, a fost secretar general al Clubului Romania si fondatorul Vinul.ro. Anuntul ca Bogdan a parasit aceasta lume a strans sute de reactii si mesaje de durere din partea familiei si a apropiatilor. Bogdan Gavrila a lucrat in Intact Interactive…

- Dupa stagiul de la Cheile Gradistei, incheiat vineri, si cateva zile libere, pentru jucatorii Petrolului incepe, de astazi, al doilea stagiu centralizat, la Centrul Național de Fotbal de la Buftea, unde se trece intr-o alta etapa a prregatirii returului, cea in care se pune accent pe meciurile amicale,…

- Nepotul fostului presedinte al Romaniei, Dragos Basescu a fost condamnat astazi la trei ani de inchisoare cu executare. La scurt timp dupa ce a aflat senrtinta definitiva din dosar, Dragos Basescu a postat un mesaj pe contul sau de Facebook. "Felicitari procurorilor DNA care au reusit sa contribuie…

- Floricica Dansatoarea s-a filmat pe retelele de socializare in timp ce ii spune Oanei Zavoranu ca vrea sa ii poarte copilul in pantece. "Nebuna cum sunt, Dumnezeu ma iubeste. O sa fiu mama teroida pentru Oana Zavoranu. O sa ii dau copilul meu. Vreau sa fac un bine cu mama teroida. Oana Zavoranu,…

- Gheorghe Hagi, una dintre legendele vii ale fotbalului romanesc i-a transmis Simonei Halep un mesaj plin de emoție și incurajare, imediat dupa ce constanțeanca a pierdut in cadrul finale de la Australian Open, in fața danezei Caroline Wozniacki.

- Fostul fotbalist Gheorghe Hagi i-a transmis, sambata, un mesaj de incurajare Simonei Halep, dupa infrangerea din finala de la Australian Open, in care i-a transmis sa continue pentru ca in cele din urma va castiga un titlu de Grand Slam. "Atat de aproape. Nu inceta sa crezi, titlul de…

- Istoricul Neagu Djuvara s-a stins din viata joi la varsta de 101 ani. Memorialist, diplomat, filosof si istoric, Neagu Djuvara era unanim recunoscut drept unul dintre cei mai importanti intelectuali romani. Doi politicieni buzoiani au reacționat, pe paginile personale de Facebook, la aflarea veștii…

- La o saptamana de la demisia din Guvern, fostul premier Mihai Tudose a postat un mesaj pe Facebook cu ocazia aniversarii a 159 de ani de la Unirea Principatelor Romane. "Unirea Principatelor, la 24 ianuarie 1859, a reprezentat un moment crucial in istoria acestei natiuni, moment de mare solidaritate,…

- Liviu Dragnea, sef al PSD si presedinte al Camerei Deputatilor, nu a participat miercuri la nicio manifestare organizata cu ocazia Zilei Unirii Principatelor Romane. Acesta s a rezumat la o urare postata pe pagina personala de Facebook.In urma cu 159 de ani, romanii au asezat piatra de temelie a marelui…

- Unul dintre marii absenti de la ceremoniile de Ziua Unirii Principatelor, Liviu Dragnea, iese la rampa pe Facebook. Liderul PSD a transmis romanilor un scurt mesaj."In urma cu 159 de ani, romanii au așezat piatra de temelie a marelui vis național: #UNIREA. Oamenii politici de atunci…

- Un barbat din localitatea Micesti, suspectat ca si-a batut sotia in doua zile succesive, a fost retinut de lucratorii Sectiei de Politie Rurala Bascov, a informat vineri Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Arges.

- Comunitatea „Corupția ucide” il critica pe Klaus Iohannis, dupa ce președintele Romaniei a decis sa o desemneze pe Viorica Dancila in funcția de premier al Romaniei. „A facut un gest inacceptabil de complicitate cu PSD prin numirea ca premier a Vioricai Dancila, marioneta lui Liviu Dragnea”, se arata…

- Ministrul Turismului, Mircea Titus Dobre a postat pe contul sau de Facebook un mesaj in contextul organizarii unui nou CEx al PSD. "Ma astept ca in viitorul CExN sa discutam mai mult despre modalitatile prin care acest guvern sa functioneze si mai bine decat a functionat pana in prezent, despre ceea…

- Oana Roman a ajuns la pat din cauza unei raceli. "Pe mine raceala m-a pus la pat!", a scris vedeta pe contul personal de socializare, in timp ce fanii au reactionat imediat: "Cred ca ar fi mai bine sa mergi la medic. Eu am asteptat zece zile si n-a fost bine", "Mananca usturoi crud trei zile,…

- Președintele CJ Argeș, Dan Manu a anuntat pe pagina sa de Facebook, ca la spitalele din Arges o sa soseasca aparatura de ultimul tip. Astfel, la Spitalul de Pediatrei va sosi un computer tomograf, ...

- Cunoscut drept cel mai determinat si impulsiv politician al Prahovei, Mircea Cosma nu rateaza nicio ocazie prin care sa ii atace pe "fricosii" din administatiile locale sau judetene, din vina carora raman blocate la stadii incipiente multe proiecte importante sau, mai rau, milioane de euro…

- Ministrul Carmen Dan a transmis, in cadrul unei conferinte de presa, un mesaj dur catre toti sefii din Politie. "Sa faca un pas in spate si sa se astepte sa plece", le-a transmis ministrul de Interne."Astept din partea serviciului Omoruri sa extinda cercetarile fata de toate situatiile in…

- Politistul Marian Godina scrie, intr-o postare pe pagina sa de Facebook, ca nu isi explica felul in care barbatul suspectat ca a agresat doi copii a ajuns sa lucreze in Politie. ”Cred ca sunt multi politisti carora acum le e rusine”, scrie Godina.

- Un barbat de 55 de ani a fost gasit mort, sambata dupa-amiaza, in parcarea unei pensiuni din județul Argeș. Șocant este faptul ca abia dupa doua ore ceilalți și-au dat seama ca mașina de marfa a barbatului avea motorul pornit, iar șoferul nu se mai zarea. Barbatul in varsta de 55 de ani a fost gasit…