- 67 de infractiuni de viol au fost inregistrate in prima jumatate a anului 2019 in Bucuresti, precizeaza Politia Capitalei, pentru MEDIAFAX. Potrivit aceleiasi surse, la nivelul Capitalei au fost inregistrate in aceeasi perioada si 14 infractiuni de omor. In primele 6 luni ale anului 2019, in Bucuresti…

- "Politia Capitalei solicita sprijin in vederea depistarii unei femei care, la data de 31 iulie, a plecat de la domiciliul din sectorul 3 si nu a mai revenit pana in prezent", potrivit unui comunicat al Politiei Capitalei transmis, luni, AGERPRES.Oamenii legii precizeaza ca persoana disparuta…

- Doi adolescenti de 16 ani au evadat aseara, in jurul orei 22.00, din Centrul de Retinere si Arestare Preventiva nr. 1 din Bucuresti (Arestul Central al Poliției Capitalei), dar pana dimineața au fost incarcerați din nou. Cei doi erau inchiși pentru furt si conducere fara permis. Unul dintre ei s-a predat,…

- Gabriela Firea, presedintele PSD Bucuresti, se va opera din nou, ceea ce nu-i va permite sa participe la congresul din 29 iunie, a anuntat luni primarul Capitalei. Ea a mai precizat ca nu va candida la nicio functie de conducere in partid.

- Un barbat a fost reținut, sambata seara, dupa ce a utilizat o arma cu bile si a ranit o persoana, transportata ulterior la spital. Incidentul a avut loc in sectorul 2 al Capitalei, scrie Mediafax. „In urma cu scurt timp, prin apel 112 a fost sesizat faptul ca pe raza Sectiei 8 Politie un barbat a utilizat…

- Primarul din Cluj, Emil Boc, care este membru PNL, are în acest moment la Primarie bani în plus, a facut profit, se descurca. De ce se poate la Cluj și nu se poate la București? a fost întrebata Gabriela Firea. „Îmi pare foarte rau, eu am fost la toate ședințele…

- Politia Capitalei actioneaza in aceste zile cu peste 2.200 de politisti, carora li se adauga efective ale Ministerului Afacerilor Interne, informeaza un comunicat de presa remis sambata Agerpres. Potrivit sursei citate, in prezent se deruleaza transportul buletinelor de vot catre sectiile organizate…

