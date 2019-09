Stiri pe aceeasi tema

- Mihaela Adriana Fieraru, fetița de 11 ani care a disparut vineri, dupa ce a terminat programul la școala, a fost gasita fara suflare pe un camp din apropierea localitații Gura Șuții. Pe trupul ei sunt urme de violența.

- Final tragic in cazul dipariției unei fetițe de 11 de ani, din Dambovița. Trupul neinsuflețit al acesteia a fost gasit pe un camp și prezinta urme de violența, au anunțat anchetatorii. Polițiștii au și un suspect principal. Este vorba despre un barbat cu cetațenie olandeza. Deocamdata nu au fost date…

- Polițiștii din Dambovița cauta o fata de 11 ani din localitatea Gura Suții, care vineri nu a mai ajuns acasa de la școala. Cautarile continua sambata, cand vor fi folosite, pentru gasirea fetei, și un elicopter și mai multe drone, potrivit Mediafax.Polițiștii din Dambovița continua sambata…

- Politistii din Dambovita cauta o fata de 11 ani din localitatea Gura Sutii, care vineri nu s-a mai intors acasa, de la scoala. Rudele se gandesc la ce este mai rau, mai ales in contextul celor intamplate in Caracal. Persoanele care au informatii ce ar putea ajuta la gasirea ei sunt rugate sa anunte…

- Garda Civila spaniola a gasit, miercuri, în zona La Penota din comunitatea autonoma Madrid, cadavrul fostei sportive Blanca Fernandez Ochoa, informeaza sport.es.Trupul neînsufletit a fost gasit de un câine al politiei, în zona vârfului Penota de Cercedilla.Un…

- O femeie din localitatea argeșeana Calinești, care a fost data disparuta de familie, a fost gasita moarta in lacul de acumulare Golești. Cadavrul femeii a fost observat plutind, la cațiva metri de mal. Pompierii au intervenit cu o barca de salvare pentru a-l recupera, relateaza Agerpres. Femeia de 77…

- Adolescenta din comuna Holboca, data disparuta in cursul zilei de luni, a fost gasita in judetul Dambovita, au informat, astazi, reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Iasi. ‘In urma activitatilor de investigare desfasurate de catre politisti, in seara de 31 iulie spre 1 august, in…

- Femeia disparuta de aproape o luna și gasita moarta, acoperita cu resturi de porumb, vița de vie sau crengi, pe un camp din Buzau, a fost ucisa, au stabilit, vineri, medicii legiști, in urma necropsiei, potrivit Mediafax.Surse judiciare au declarat, vineri, ca in urma necropsiei medicii legiști…