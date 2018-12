Stiri pe aceeasi tema

- Fostul deputat Dan Sova, fostul ministru Constantin Nita si fostul sef al Federatiei Romane de Box Rudel Obreja vor fi eliberati din inchisoare, dupa ce Inalta Curte de Casatie si Justitiei a dispus miercuri suspendarea executarii pedepselor in dosarele in care au fost condamnati.Sursa: Agerpres ...

- Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a ramas in pronunțare, miercuri dupa-amiaza, cu privire la suspendarea executarii pedepsei formulate de avocații Alinei Bica in dosarul in care a fost condamnata la 4 ani de inchisoare pentru favorizarea faptuitorului.O asemenea contestație in anulare…

- Comisia parlamentara speciala pentru legile Justitiei a dat raport de admitere, cu amendamente, OUG 92/2018, dupa ce Camera Deputatilor, in calitate de prim for sesizat, a aprobat ordonanta pe data de 14 noiembrie. Printre amendamentele adoptate de Comisia speciala se numara cel referitor…

- Dupa publicarea in Monitorul Oficial a ordonanței de urgența pentru modificarea legilor justiției, Avocatul Poporului incearca sa atace constituționalitatea OUG-ului la Curtea Constituționala, Curtea Europeana pentru Drepturile Omului și la Inalta Curte de Casație și Justiție. In ultimele zile, am…

- Despre aceasta sesizare a vorbit recent si Liviu Dragnea. Seful PSD a declarat ca a vorbit cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, sa faca demersuri in legatura cu desemnarea completelor de 5 judecatori de la ICCJ. ”I-am transmis domnului ministru Toader, i-am vorbit despre acest subiect si…

- Premierul Viorica Dancila a sesizat, marti, la Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR), existenta unui conflict juridic cu Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ), privind completele de 5 judecatori. Potrivit Digi24, sesizarea vizeaza modul in care sunt aplicate noile prevederi cu privire…

- ''Judecatorii nu pot adauga la lege, judecatorii nu pot modifica legea, judecatorii trebuie sa aplice legea in integralitatea ei, dandu-i sensul si vointa legiuitorului. Judecatorul nu poate sa amane intrarea in vigoare a unei legi, nici o amanare totala, nici o amanare partiala. Astazi cand vorbim,…