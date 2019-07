Stiri pe aceeasi tema

- Criminalul din Caracal, principalul suspect in cazul dispariției și uciderii Alexandrei Maceșanu și Luiza Melencu,disparute din Caracal, ar fi decis sa-si retraga contestatia pe care a formulat-o la decizia de arestare preventiva data, sambata, de Tribunalul Dolj, pe motiv ca aceasta este cea mai corecta…

- Gheorghe Dinca, criminalul din Caracal care le-a luat viața Alexandrei și Mihaelei Luiza, are un trecut extrem de sumbru. Barbatul avea probleme de sanatate mintala și a fost internat la pshiatrie in urma cu noua ani.

- Anchetatorii sunt din nou la casa criminalului Gheorghe Dinca din Caracal și cauta probe in curtea acestuia. Polițiștii și criminaliștii sapa peste tot, pentru a gasi ramașițele fetelor. Ultimele informații arata ca sunt mai multe gropi, iau una dintre acestea a fost acoerita cu o placa de beton.Suspectul…

- Ziarul Unirea Anchetatorii sapa in curtea CRIMINALULUI din Caracal pentru a descoperi noi probe Anchetatorii sapa in curtea CRIMINALULUI din Caracal pentru a descoperi noi probe Anchetatorii sunt din nou la casa criminalului Gheorghe Dinca din Caracal și cauta probe in curtea acestuia. Polițiștii și…

- Avocatul lui Gheorghe Dinca, presupusul criminal din Caracal, spune ca nu au aparut probe noi in acest caz, iar anchetatorii au prelevat din locuinta acestuia fragmente de oase, fire de par si haine, care urmeaza sa fie analizate. Un detaliu descoperit recent schimba totul in ancheta!

- Ziarul Unirea Oasele gasite in curtea suspectului de CRIMA de la Caracal sunt de om-primele rezultate ale testelor ADN Oasele gasite in curtea suspectului de CRIMA de la Caracal sunt de om-primele rezultate ale testelor ADN Legiștii au confirmat suspiciunea anchetatorilor, dupa primele rezultate ADN:…

- Criminalul din Caracal are propria versiune a faptelor, complet diferita de cea a procurorilor. Gheorghe Dinca dezminte ca Alexandra Maceșanu s-a aflat pe proprietatea lui și a povestit ce a facut in ziua in care fata a fost ucisa.

- Anchetatorii au descoperit in curtea lui Gheorghe Dinca oase care par a fi umane, dar in același timp vechi, au declarat surse apropiate anchetei. De asemenea, cenușa recoltata pare a fi mai veche. Ancheta de la Caracal pare sa fi fost mult ingreunata tocmai de dovezile gasite de procurori. Potrivit…