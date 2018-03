Stiri pe aceeasi tema

- Cristian Boureanu a primit o lovitura dura! Omul de afaceri a pierdut definitiv custodia fiicei sale. Prima lui soție, Irina, a caștigat procesul pentru exercitarea autoritații parintești asupra minorei. Sentința a fost data saptamana ...

- Regia Autonoma de Transport in Comun anunta publicul calator ca, in azi, 12 martie 2018, din cauza lucrarilor executate de S.C. RAJA S.A. pentru remedierea unei avarii la intersectia str. Mircea cel Batran cu str. Nicolae Iorga, va devia traseele liniilor: 2 43, 43M si 43C, pe str. Mircea cel Batran…

- Un aradean care isi face cumparaturile la supermarketul Kaufland din cartierul aradean Vlaicu a vazut un sobolan printre cutiile cu produse lactate. Pentru ca toti aradenii sa afle cum traiesc sobolanii in Kaufland, barbatul a filmat totul si a postat filmul pe contul sau de Facebook. In doar cateva…

- Adelina Pestritu și iubitul ei, Virgil Steblea, sunt in culmea fericirii. Cei doi vor deveni parinți de fetița:„Bebelusul pe care il așteptam este o fetița", a dezvaluit Adelina. Sarcina decurge perfect, iar vedeta a aratat si fotografie cu micuta.

- Un taximetrist a fost victima unui pasager care l-a batut si i-a furat masina.Potrivit politistilor, barbatul de 31 de ani a urcat in taxi langa un centru comercial din Chisinau si a cerut sa fie dus in satul Sireti, raionul Straseni, acolo unde locuieste.

- Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan a șocat lumea întreaga dupa ce imaginile în care îi promite unei fetițe turce îmbracata în uniforma militara ca va fi onorata de țara daca va muri ca un martir, au

- Investitorul Ilie Panait, care ridica un imobil de opt etaje pe bulevardul Mamaia, a decis sa supraetajeze aceasta cladire. Precizam ca imobilul este situat in statiunea Mamaia, careul 51 bis, lot 3. In acest sens, a solicitat si a obtinut, pe data de 23 februarie, de la Primaria Constanta, Autorizatia…

- Barbatul de 30 din Roman care și-a aruncat tatal de la balconul locuinței a fost prins! El se afla in localitatea Borsec, din Harghita, și era dat in urmarire generala, dupa ce fugise de la locul faptei, vineri dupa-amiaza. Sambata seara el a fost depistat in timp ce se deplasa pe jos in orașul Borsec,…

- Anunt socant al medicilor. Unele greseli de alimentatie pot provoca tulburari psihice. S-a demonstrat ca exista o legatura intre anxietate și deficiențele de vitamine și de minerale. Știm ca anxietatea este o tulburare psihica cauzata de suprasolicitarea creierului și de stres, care duce in final…

- Un nou deces provocat de gripa a fost anuntat marti seara, fiind vorba despre un barbat de 59 de ani, din judetul Suceava. Numarul deceselor provocate de gripa in aceasta iarna a ajuns la 40. Conform Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT), marti a fost confirnat…

- Un nou partid politic britanic, inspirat de ascensiunea presedintelui francez Emmanuel Macron, a lansat luni o campanie electorala nationala cu obiectivul de a opri Brexitul, relateaza Reuters si AFP. Partidul Renew (Reinnoire), fondat anul trecut dupa ce miscarea lui Macron ''En…

- "O știu din mai multe surse: TVR reia anul asta "Cerbul de Aur" pentru ca in 2018 se implinesc 50 de ani de la debutul festivalului. Așa cum Paolo Bonolis de la Mediaset sau Maria di Filippi de la Canale 5 ( televiziuni comerciale) au prezentat SanRemo la RAI- televiziunea publica- tot așa sunt convins…

- 1. Informatii generale privind concedentul, in special denumirea, codul fiscal, adresa,numarul de telefon, telefax si/sau adresa de e-mail a persoanei de contact etc; Comuna Copalau,localitatea Copalau, judetul Botoșani, telefon 0231619302, fax 0231619307, CUI: 3372190, e-mail primariacopalau@yahoo.com.

- Copiii Ilenei Ciuculete isi apara pozitia si considera ca barbatul care i-a fost alaturi mamei lor atatia ani de zile, adica Cornel Gales, nu ar fi avut o atitudine egala fata de acestia.

- Sesiunea speciala a examenului national de Bacalaureat pentru absolventii de liceu participanti la loturile nationale care se pregatesc pentru olimpiadele si concursurile internationale va fi organizata de Inspectoratul Scolar Judetean Prahova si se va derula in intervalul 10-25 mai 2018, a anuntat,…

- Ca sa explice mai bine avantajele unor investiții in comuna, Primaria Petriș a gasit o metoda ingenioasa ca sa atraga atenția potențiali investitori. „Am realizat niște statistici pentru a afla exact ce avem la-ndemana, concret care este oferta de forțe de munca pe raza comunei Petriș, dupa care am…

- In noaptea de 9 iunie 2017, masina in care se afla Cristian Boureanu, alaturi de prietena lui, a fost oprita in trafic de un echipaj pe Bulevardul Aviatorilor din Capitala. Fostul politician s-a manifestat violent, lovind un polițist cu genunchiul in zona inghinala. Politistul a reactionat si l-a…

- El a spus ca institutia a prevazut in buget o suma intre 200.000 si 300.000 de euro pentru ambele proiecte, informeaza AGERPRES. Citeste si Bogdan Chiritoiu, presedintele Consiliului Concurentei: "Transferul contributiilor sociale ne-a dat peste cap" Chiritoiu a explicat cum se vor…

- Un barbat de 56 de ani din Constanta a ajuns ieri seara la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Constanta dupa ce ATV ul pe care se afla a fost lovit de o masina.Accidentul a avut loc la intersectia strazii Unirii cu bulevardul Mamaia. Un ATV a fost distrus si alte doua autoturisme, un Opel si un Audi,…

- Evenimentul Zilei a intrat in posesia unor noi inregistrari din dimineata zilei de 9 iunie 2017, cand fostul deputat Cristian Boureanu a fost implicat intr-un scandal cu politistii de la rutiera.

- Stefano Pioli spune ca Ianis Hagi nu era pur si simplu suficient de bun pentru a face fata meciurilor din Serie A. "Cand esti tanar nu trebuie sa te grabesti, iar el a facut-o. Are un potential mare, dar nu era gata sa joace in acest moment. Niciodata nu esti gata imediat sa joace, iar daca…

- Lucrurile par sa fie din ce in ce mai roz in viata lui Florin Salam si a Roxanei Dobre. Cei doi au trecut cu bine peste toate problemele pe care le-au avut in ultima vreme, iar relatia lor este din ce in ce mai infloritoare. Drept dovada stau imaginile surprinse la petrecerea de pomina data de manelist…

- Simona Halep (1 WTA) si-a sucit glezna stanga in victoria din turul I cu Destanee Aiava (193 WTA). Apoi, a strans din dinti si a avansat pana in ultimul act (sambata, ora 10.30, Eurosport).

- Decizia lui Trump nu ramane indiferenta gruparii Al-Qaeda. Liderul Khalid Batarfi (aripa Yemen), a facut un apel la musulmanii de pretutindeni sa se revolte și sa ucida evreii și americanii, ca raspuns la ceea ce a decis Donald Trump, de a recunoaște Ierusalimul drept capitala Israelului.

- "Vom ataca acest ordin, care incalca flagrant Legea educatiei, in Contencios Administrativ si sunt sigur ca exemplul meu va fi urmat si de alti primari din tara. In Baia Mare nu se va desfiinta nicio clasa, indiferent de riscuri", a subliniat Catalin Chereches. Primarul municipiului Baia Mare…

- In mai putin de doua saptamani peste 200 de mii de romani, medici, pietari, actori, jurnalisti, producatori, avocati, notari, mediatori, arendatori sau proprietari de imobile inchiriate vor trebui sa depuna declaratia 600 prin care spune Fiscului ca va avea venituri din aceste activitati in anul 2018,…

- Fostul premier Dacian Ciolos sustine ca Romania nu isi poate permite inca un guvern creat din criza morala in care colcaie coalitia PSD-ALDE, iar daca vor fi alegeri anticipate, isi asuma sa fie parte a solutiei.”Un an și unsprezece zile de guvernare PSD-ALDE: doi premieri au fost maziliți…

- Hotelul Richmond din Mamaia, cotat la patru stele, a fost scos la vanzare, inclusiv pe platforma online OLX. Potrivit anuntului postat de vanzator, unitatea de cazare se vinde contra sumei de 4,8 milioane de euro. Hotelul a fost construit in 2008 si a fost renovat si modernizat in 2017 si are o suprafata…

- Wizz Air, cea mai mare companie aeriana de pe plan local, a transportat anul trecut 6,8 milioane de pasageri in și dinspre Romania, mai mult decat Tarom și Blue Air la un loc. Pentru anul acesta are programata o capacitate de 8,8 milioane de locuri. Factorul de incarcare al avioanelor depașește 90%,…

- Document de Oferta Agrana Romania SA Anunt privind Oferta Publica de Cumparare a actiunilor emise de Agrana Romania SA Emitent: AGRANA ROMANIA S.A., societate comerciala infiintata si care functioneaza in conformitate cu legile din Romania, cu sediul social…

- Cosmin Contra face vizite prin cantonamentele echipelor din Antalya. Si sta de vorba cu antrenorii, cu jucatorii pe care ii are in vedere pentru prima reprezentativa. Azi dimineata, a mers sa se uite la sedinta de pregatire a oltenilor, dialogand amical cu Devis Mangia, dar si cu alti oficiali ai celor…

- Societatea Nationala de Medicina Familiei (SNMF) si Federatia Nationala a Patronatelor Medicilor de Familie (FNPMF) precizeaza ca in acest moment protestul medicilor de familie va CONTINUA sub alte forme. “Revendicarile noastre principale nu au fost onorate si in ultima noastra forma de protest am fost…

- Procurorii cerceteaza un om de afaceri dupa ce acesta ar fi platit o suma de bani unor interlopi și le-ar fi comandat sa il ucida pe finul acestuia. Ion Șteaburdea un patron influent in Targul-Jiu l-a acuzat pe finul sau, Laurențiu Țavoc, un alt om de afaceri ca i-ar fi luat clienții. Patronul anchetat…

- Un sofer care se deplasa la volanul unui autoturism pe raza orasului Cajvana nu a oprit la semnalul efectuat de un agent de politie, mai mult, si-a continuat drumul desi agentul de politie era pe carosabil, in fata sa. Agentul de politie a reusit sa se fereasca si sa evite un impact frontal, insa a…

- ANM a actualizat datele meteo pentru urmatoarele zece zile, pe regiuni geografice. Estimarea este realizata folosind produsele numerice ale Centrului European pentru prognoze pe medie durata (ECMWF) de la Reading, Anglia.

- Premierul Mihai Tudose a reluat mesajul lipsit de menajamente la adresa Casei Regale. Tudose spune ca România nu este monarhie și ca, la fel cum Camera de Comert si Industrie a României este o fundatie, un ONG de interes national, tot așa stau lucrurile și

- Gigi Becali, patronul FCSB, vrea sa revina la politica și sa devina liderul protestatarilor #rezist. „Eu pot fi liderul tinerilor frumoși și liberi care protesteaza”, a declarat, curajos, latifundiarul, intr-un interviu pentru Romania TV.”Ii vad pe tinerii aceia care protesteaza aproape in…

- Gradinița cu Program Prelungit «Dumbrava Minunata» Slobozia-Ialomița, str. Mihai Eminescu, nr. 6, organizeaza, conform HG nr. 286/2011, modificata și completata de HG nr. 1027/2014, in cadrul instituției, concurs pentru ocuparea unui post de personal didactic auxiliar (0,5 norma) -administrator financiar…

- Procurorul general Augustin Lazar a participat miercuri la festivitatea de celebrare a 125 de ani de la infiintarea Institutului National de Medicina Legala "Prof. dr. Mina Minovici", prima institutie de medicina legala din Europa, context in care le-a spus celor prezenti ca profesionalismul si daruirea…

- SC DELGAZ GRID SA TG. MURES-C.O.R.G.E. Bacau, titular al proiectului “Inlocuire conducta si bransamente gaze naturale presiune medie si redusa”, propus a fi amplasat in in Bacau, str. 9 Mai, L. Patrascanu, G. Bacovia, Bld. Unirii, Pictor Th. Aman,... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Ultimele decizii ale guvernarii social democrate, fondurile insuficiente și majorarile salariale care nu pot fi susținute de buget, sunt doar trei factori care au contribuit la pregatirea acestei masuri pentru populație.