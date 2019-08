Liderii gruparii din Maramureș care aducea copii din Germania pentru „reeducare” și-au asigurat complicitatea unor persoane care fac parte din diferite autoritați locale: poliție, primarie, asistența sociala, au dezvaluit surse judiciare. Aceste detalii ar aparea in referatul procurorilor Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism (DIICOT), prin care s-a cerut arestarea a șase persoane implicate in acest caz. „Angajații statului le ofereau informații in legatura cu controalele și verificarile efectuate periodic de Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului Maramureș.…