- Direcția de Sanatate Publica București a informat Ministerul Sanatații ca a fost suspendata activitatea ștrandului Moghioroș pentru a fi efectuate verificari, dupa ce șase copii și patru adulți au ajuns la spital pentru ca ar fi fost intoxicați cu clor, anunța MEDIAFAX.Citește și: Anunț-bomba…

- Un incident neobișnuit a fost consemnat intr-un sat din India. Noua oameni au fost arestați pentru ca au prins o femeie, au legat-o de un copac și au batut-o. Agresorii au vrut s-o pedepseasca astfel fiindca au crezut ca ea avea de gand sa fure copii din satul lor, a notat indiatoday.in. Incidentul…

- Mai mulți polițiști care au intervenit in cazul dispariției Alexandrei au fost audiați, sambata, de procurorii Secției pentru anchetarea magistraților, care au deschis dosar penal pentru abuz in serviciu.

- Invitata la buletinul de știri de la Digi 24, jurnalista Libertatea Mirela Neag, care a participat la dezvaluirea complicitaților dintre poliție și clanurile de interlopi, a explicat publicului ca ”dureros este faptul ca nici acum autoritațile nu realizeaza ca e anormal sa dea informații secrete interlopilor”.…

- Inspectoratul Județean de Poliție Gorj a percutat joi la informația furnizata de publicația Gorj-Domino, in legatura cu tentativa de viol de marți seara din curtea autobazei EXPRES TRANSPORT. In cauza s-a demarat imediat o ancheta, conducerea IPJ Gorj dispunand efectuarea de verificari, urmand ca, in…

- Un adolescent de 16 ani a fost retinut pentru 24 de ore, fiind acuzat ca ar fi batut un copil de 13 ani, in timp ce se afla pe malul unui rau in Cugir, judetul Alba. Incidentul a avut loc in aceasi zi in care alti adolescenti au batut un copil de 10 ani, fara ca evenimentele sa aiba legatura intre…