- Președintele PSD Liviu Dragnea va participa sâmbata și duminica la alegerile din filialele PSD Ilfov și Braila. Acesta va fi însoțit la evenimente de secretarul general al PSD Codrin Ștefanescu și coordonatorul de campanie al partidului Mircea Draghici, transmite Mediafax.Pentru șefia…

- Peste 150 de membri ai Federatiei Sanitas protesteaza, miercuri dimineata, in fata Ministerului Sanatatii, nemultumiti de efectele OUG 114/2018 si ale Legii 153/2017 asupra celor care activeaza in domeniul sanatatii, asistentei sociale si medicinei scolare. La protest participa reprezentanti ai Federatiei…

- Filialele PSD din regiunea Sud-Est și-au ales favoriții pentru alegerile europarlamentare din 26 mai.Astfel, filialele județene PSD din Braila, Buzau, Constanta, Galati, Vrancea și Tulcea ii susțin pentru un loc in Parlamentul European pe: - Dan Nica (PSD Galați), actual europarlamentar…

- Autorul atentatului terorist de la Mall Braila a primit inca o luna de arest preventiv, dupa ce judecatorii au admis propunerea procurorului Parchetului de pe langa Tribunalul Braila de prelungire a mandatului p...

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat, miercuri, la Braila, ca nu este dispus ca Romania sa devina „gradina zoologica”, referindu-se la faptul ca 22 de țari au cerut derogare pentru cormorani, dar țara noastra, inca nu. Daea a spus ca ii vine sa intre imbracat in apa cand vede un cormoran.…

- Un barbat a aruncat in aer, la Braila, un bancomat cu o butelie și a incercat timp de cateva minute sa gaseasca banii cu ajutorul unei lanterne. Pentru ca nu a gasit bani, barbatul a fugit, scrie Mediafax.Incidentul a avut loc in noaptea de marți spre miercuri in localitatea Viziru din județul…

- Caporalul Laurentiu Cobzaru a finalizat, joi, o cursa de 260 de kilometri, intre Galati si Bucuresti, pentru sustinerea campaniei umanitare "O zi buna este atunci cand toti ne intoarcem acasa", organizata de Asociatia "Si noi suntem copiii vostri" din Galati. El a fost primit joi, la sediul MApN, de…

- „A trecut si primul meci din acest an, e bine pentru prima etapa. Chiar daca cunosteam problemele Brailei, am fost precauti si asta pentru ca aveam si noi problemele noastre. Am deschis repede scorul, asta ne-am si propus, dar ca joc am inceput cam greoi partida. Se vede cu ochiul liber ca sunt probleme…