- "Nu am prevazut bugete pentru asa ceva. Exista cheltuieli mai importante". Este raspunsul clasic pe care primarii il dau atunci cand vine vorba despre asigurarea cladirilor pe care le au in patrimoniu. Acest lucru se intampla in ciuda faptului ca legea obliga primariile, ca si populatia, sa isi asigure…

- Whatsapp, cea mai apreciata aplicatie de mesagerie pe piata din Romania sufera acum o schimbare majora. Utilizatorii vor gasi un nou design in aplicatie. Noi iconite, noi animatii si emoticoane mult mai interesante vor exista acum in noua versiune. Mai multe, pe Capital.ro .

- In cadrul Programului ,,Centenarul Marii Uniri in Gorj”, inițiat de Consiliul Județean Gorj, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj organizeaza in perioada 16-28 septembrie 2018, la Tg-Jiu, in județul Gorj și in județul Hunedoara Festivalul Internațional al Artelor…

- Banca Europeana pentru Investitii acorda Romaniei un imprumut de 450 milioane euro pentru a finanta contributia nationala la punerea in aplicare a Programului de Dezvoltare Rurala (PNDR), alaturi de ajutoarele nerambursabile de la fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala pentru perioada 2014-2020.…

- Se cere comisie de ancheta in Parlament, in cazul crizei pestei porcine. Grupul parlamentar al PNL din Camera Deputaților, alaturi de reprezentanții PMP, a inițiat, joi, demersurile pentru inființarea comisiei parlamentare de ancheta, prin inregistrarea solcitarii la Biroul Permanent al Camerei Deputaților. …

- PACT for Romania notified the Committee for Public Order within the Capital's City Hall on the organisation of a protest meeting on 10 August in Victoriei Square, but does not assume the role of organizer, according to Tudor Carstoiu, representative of PACT for Romania, following a meeting with representatives…

- Muzeul Național de Arta Contemporana (MNAC) din București a anunțat cele trei proiecte caștigatoare ale programului dedicat artelor performative, "publicul, Centenarul și arta fiind chestionate in mod curajos de trei voci tinere din Romania", se arata intr-un comunicat remis MEDIAFAX.Proiectele…

- Caz șocant in Romania! Patru polițiști au urmarit un barbat și apoi l-au batut cu pumnii și cu picioarele, iar motivul este unul cat se poate de incredibil! Ce anume i-a facut pe oamenii legii sa reacționeze așa?