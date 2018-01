Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul Adrian Tutuianu, presedintele PSD Dâmbovita și fost ministru al Apararii, spune ca o noua schimbare de Guvern "ar fi sinucidere politica" pentru social-democrati si se declara "îngrijorat" cu privire la evolutiile interne din partid, fiind de parere ca formatiunea…

- "Privesc si eu cu ingrijorare ceea ce se intampla in viata politica de cateva zile. Nu pot fi indiferenta, chiar daca sunt preocupata primordial de problemele Capitalei. Observ ca motoarele administratiei publice centrale si locale au incetinit.. este o reactie organica la criza politica. Cei…

- Pe site-urile de imobiliare, in ziarul Jurnal de Caras-Severin, pe toti stalpii, nu trece o zi in care sa nu fie postate ori publicate anunturi cu vanzari de case si apartamente, atat din orasele judetului cat si din diverse comune. Oamenii pleaca spre colturi si spre locuri mai bune, cei…

- MESAJE, FELICITARI, URARI și idei de SMS-uri de SFANTUL IOAN (ION). Crestinii ortodocsi de pretutindeni sarbatoresc in fiecare an, in data de 7 ianuarie Soborul Sfantului Ioan Botezatorul, fiul Elisabetei si al preotului Zaharia, nascut in cetatea Orini. El este cunoscut sub denumirea de „Inaintemergatorul”,…

- De ajuns ar fi si aceasta pentru a va face sa tineti fara teama randuielile religioase; exista insa, in invatatura crestina si multe alte locuri care ne invata sa nu ne luam dupa lume si dupa obiceiurile ei nu puteti sluji la doi domni – si lumii, si lui Dumnezeu; cine va voi sa fie prieten cu lumea…

- Potrivit preotului Visarion Alexa, exista un loc in Romania pe care creștin-ortodocșii ar fi bine sa-l evite. Sarmizegetusa Regia, acolo unde anul trecut a avut loc un fenomen bizar , este unul dintre cele mai frumoase locuri din Romania, un templu pastrat pana in zia de azi și una dintre cele mai importante…

- Totodata, bioenergotarapeutul Lidia Fecioru a vorbit despre oamenii care ne critica si pe care nu trebui sa ii luam in seama, pentru ca ei nu merita sa fie respectati. "Buna dimineata si la multi ani dragii mei! Multumesc din suflet pentru urarile voastre, multe, mii de mesaje (telefoane…

- In Valea Arava, primul lucru asupra caruia soarele iși pleaca razele dupa ce rasare de dincolo de munții Iordaniei este Kibbutz Elifaz. Kibbutz s-ar putea traduce „grupare” și pe buna dreptate acest lucru pentru ca Elifaz este o comunitate mica de vreo 20-30 de familii care traiesc dupa anumite reguli.…

- Bianca Brad a facut comentarii pe marginea banilor și necesitații acestora. Bianca Brad, care a reușit sa ajunga la o silueta de vis , este o cunoscuta acttrița și model din Romania. Bianca Brad, care este mama unui baiețel , și-a spus foarte clar parerea despre bani și despre rolul acestora in viața…

- Ramasi fara cei cinci copii, luati de langa parinti de Serviciul de Protectie a Copilului din Norvegia, Barnevernet, sotii Bodnariu si-au recuperat in 3 iunie 2016 toti cei cinci copii. La scurt timp dupa intoarcerea micutilor in familie, Marius si Ruth Bodnariu au venit in Romania si nu au mai plecat.…

- Intr-un interviu acordat Romania TV, Gigi Becali a a vorbit despre credința in Hristos și perioada din inchisoare, facand o declarație neașteptata despre fostul președinte, Traian Basescu.Dezvaluiri EXPLOZIVE: Cine l-a facut intangibil timp de 14 ani pe medicul Mihai Lucan: 'Am trimis in 2004…

- „Era o suferința pe care o acceptam cu dragoste. De ce? Pentru ca Dumnezeu mi-a dat-o ca sa-mi dea palma, sa ma mantuiasca cu forța", a spus Gigi Becali. „Cand fata mea a facut un accident și știam ca eu sunt in pușcarie și nu pot sa-mi ajut copilul... Ce fel de tata eram eu? Eram inchis și…

- CHIȘINAU, 23 dec — Sputnik. Într-o emisiune înainte de Craciun, actorul român Dan Puric a spus ca România a ajuns o „tara fara destin", pentru ca politicienii nu se mai ocupa de destinul țarii, iar în ultimii 28 de ani a avut loc un „proces lent…

- Florin Piersic a filmat recent pentru un post de televiziune, alaturi de alti artisti indragiti din Romania. Actorul s-a aflat in centrul atentiei, dar dintr-un motiv ingrijorator. Florin Piersic pare sa nu se simta foarte bine, iar colegii lui au observat asta la ultima intalnire. Se pare ca maestrul…

- Carmen Șerban a raspuns acuzațiilor cu privire la videoclipul filmat in biblioteca UMF. Artista a ținut sa precizeze ca ea nu este manelista, așa cum s-a spus. Carmen Serban este de parere ca melodia sa este una decenta, cu versuri frumoase. Clipul melodiei „Daca te incurc” , interpretata de Carmen…

- Lavinia Parva are o relatie speciala cu... verigheta ei, de care e tare mandra! CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , a obtinut imagini exclusive cu sotia lui Stefan Banica Jr. in timp ce isi poarta, intr-un mod cu totul special, pretioasa bijuterie. (VEZI SI: Adevarul despre nunta lui Stefan Banica…

- CHIȘINAU, 13 dec – Sputnik. Procurorul Dumitru Robu, cel care instrumenteaza dosarul primarului suspendat al municipiului Chișinau, susține ca Dorin Chirtoaca ar putea sa nu revina în Republica Moldova din România, unde va participa la funeraliile Regelui Mihai I al României,…

- Semnificația numarului 12 sau numarul puterii divine Semnificația numarului 12 este deosebit de complexa și plina de mistere. I se spune numarul puterii divine, ba chiar și taina lui Dumnezeu, deoarece apare adesea in legatura cu concepte religioase majore in Cartea Sfanta. Sunt 12…

- CHIȘINAU, 11 dec — Sputnik. Sa vorbești de rau un cleric, ba chiar sa-l înjuri, în Republica Moldova, este cool si trendy. Și sunt mulți cei care își permit sa faca acest lucru în public, mai ales pe rețele de socializare care sunt la îndemâna oricui.…

- CHIȘINAU, 7 dec — Sputnik, I. B. Fiind întrebat care sunt, în opinia sa, diferentele majore dintre un Rege si un presedinte si care dintre ei este iubit mai mult de catre poporul sau, maestrul Dan Puric a raspuns ca un presedinte „vine de nicaieri si pleaca nicaieri",…

- Romania ocupa locul al cincilea in topul tarilor europene in ceea ce priveste consumul de alcool pur per locuitor. Jurnalistii „Adevarul“ au realizat un reportaj la Asociatia Alcoolicii Anonimi.

- Prin postarile de pe retelele de socializare, oamenii de cultura aduc un ultim omagiu Regelui Mihai. "Ce-a insemnat Regele Mihai pentru mine, care m-am nascut intr-o republica socialista de sorginte comunista si care nu am vorbit cu el niciodata? Ca si Corneliu Coposu si ceilalti…

- Imaginați-va un prehominid acum 3.5 milioane de ani. Mic, pipernicit, neajutorat. Se aude un foșnet în ierburi. O fi vântul zice. Și era un pradator care tocmai îi închide șansa de a-și transmite prin urmași genele. Sau e un pradator și fuge... Cu toate ca era vântul.…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat la Romania TV ca statul roman ar trebui sa puna conditii firmelor carora le acorda ajutoare de stat si sa le determine sa se dezvolte in zonele unde somajul este ridicat, potrivit News.ro. „Statul roman nu a avut o politica bine pusa la punct, coerenta,…

- Ziua Nationala, sarbatorita la Alba Iulia Foto: Ilie Pintea / Arhiva La Alba Iulia, orasul Marii Uniri, au venit azi mii de oameni sa sarbatoreasca Ziua Nationala. Un punct central de interes a fost Sala Unirii, locul unde la 1 Decembrie 1918, cei 1.228 de delegati ai românilor din Transilvania…

- Localitatea Codreni, din județul Calarași, figureaza in nomenclatorul localitaților din Romania ca parte componenta a comunei Gurbanești. Satul Codreni are in acest moment codul poștal 917121. Problema este ca acest sat este la 10 metri sub apa Mostiștei inca din anul 1985. Ulterior acestei date s-au…

- BUCUREȘTI, 19 nov — Sputnik, Dragoș Dumitriu. Poate cel mai important interviu din ultima vreme a fost prezentat de Mihai Gâdea la "Sinteza Zilei", invitatul sau fiind celebrul actor Dan Puric. Departe de canoanele impuse în general de mainstream media, Puric a lovit în…

- Cu aceasta ocazie, au luat apoi cu­vantul cei doi secretari de stat prezenti la intalnire, Gigel Paraschiv, secretar de stat in cadrul Ministerului Edu­catiei Nationale, dar si Ion Ciprian Preda, secretar de stat la Ministerul Cercetarii si Inovarii. Declaratiile celor doi au atras reactia…

- Actorul și regizorul Dan Puric a vorbit, intr-un interviu pentru emisiunea Sinteza Zilei, la Antena3, despre Romania de azi, despre reperele și valorile naționale calcate in picioare, despre dezbinarea care se simte mai mult ca oricand, despre credința, dar și despre umorul de ieri și cel de azi, care…

- Cetațeanul sarb Bratislav Zivkovic, declarat indezirabil pe 15 ani de Curtea de Apel București din motive de securitate naționala, a declarat, pentru Sputnik, ca autoritațile romane doar "s-au speriat de prezența lui in Romania".Citește și: Deputatul-mitraliera, pradat de hoți in fața sediului…

- A fi antreprenor in Romania e a naibii de complicat. Pe de-o parte, nu poți sa dormi nopțile de frica toanelor celor care au pixul in mana. Oare ce-or mai inventa daca n-au de unde sa mai acopere pomenile de la buget? Oare ce-au mai anunțat la TV, cu vocea gatuita de emoție, oameni care pretind ca ințeleg…

- Astazi, se lasa sec inaintea intrarii in Postul Craciunului, numit și Postul Bucuriei. Este ultimul din an și cel mai frumos pentru orice creștin. Urmeaza 40 de zile incarcate de semnificații. Parintele Cleopa spunea ca postul este „cea mai veche porunca a lui Dumnezeu”. Și asta pentru ca „El le-a poruncit…

- Zona de testare nucleara a Coreei de Nord ar fi transformat regiunea din jur într-o „pustietate radioactiva” unde, spun mai multi dezertori, bebelusii se nasc cu malformatii, relateaza The Telegraph. Aproximativ 80% dintre copacii plantati mor, în timp ce fântânile…

- KazMunayGas, compania petroliera nationala din Kazahstan, a reluat discutiile cu statul roman privind punerea in aplicare a prevederilor din memorandumul semnat intre cele doua parti in 2013. In acest sens, ieri a avut loc o intalnire intre reprezentantii KMG International, ministrul Finantelor…

- Monia Pricopi, una dintre actritele le la Teatrul Evreiesc, a depus un memoriu la Primaria Capitalei, in care se plange de activitatea de manager a Maiei Morgenstern. Printre acuzatiile care i se aduc sunt si cele referitoare la faptul ca marea actrita si-ar fi favorizat copiii, pe Tudor Istodor…

- Paul Brummell, ambasadorul Marii Britanii in Romania, a transmis un mesaj de „Ziua Internationala pentru lupta impotriva impunitatii pentru crime impotriva jurnalistilor” in care a afirmat ca „libertatea presei este sub asediu” si ca atacurile impotriva lucratorilor din mass-media…

- Varujan Vosganian, despre impozitarea vacilor și a laptelui. Deputatul ALDE a lasat de ințeles ca o parte din producția de porumb sau de grau nu se regasește in economia de piața și nu produce, așadar, salarii și impozite. Fostul ministru al Economiei susține ca, astfel statul este vaduvit de bani pentru…

- 12 ore de negocieri! Atat le-a luat ministrilor europeni ai muncii si afacerilor sociale ca sa limiteze dreptul european privind libera circulatie a lucratorilor detasati. O batalie din care Romania iese, din nou, perdanta! Macron castiga pariul politic cu cetatenii sai, in vreme ce Romania isi linge…

- Fostul premier a lansat un atac furibund la adresa liderului PSD. "Eu am decis sa spun ceea ce gandesc cei mai multi membri si votanti ai PSD - ca Liviu Dragnea si "Cartelul de la Teldrum" au confiscat Partidul si il folosesc doar pentru puterea personala, pentru bani si protectie in fata…

- Ministrul Sanatații, Florian Bodog, a declarat joi ca pacienții din Romania nu beneficiaza de aceleași scheme terapeutice precum aceia din țarile UE mai dezvoltate."Nu beneficiem de aceleași tipuri de tratamente, de aceleași scheme terapeutice — sa spunem — ca și pacienții din țarile UE care…

- Fostul deputat Elena Udrea a declarat, joi, inainte de a fi audiata in Comisia pentru controlul SRI, ca va vorbi despre modul in care “statul paralel” controleaza societatea, "folosind justitia ca instrument principal", precizand ca s-a prezentat in urma invitatiei comisiei. “Nu o sa reclam…

- Joi, 19 octombrie, Sindicatul Sanitas din Romania va organiza o noua manifestatie de protest in capitala, la care vor lua parte si 500 de membri ai Sindicatului Sanitas Arges. Dupa cum ne-a declarat Doina Fanica, presedintele Sindicatului Sanitas Arges, la protest vor fi prezente toate categoriile profesionale…

- A tras masina la pompa si toti angajatii benzinariei au crezut ca l-au apucat pe Dumnezeu de picior, asa ca s-au ingramadit sa-i sara in ajutor! CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , a fost de fata cand sotul unei cunoscute stiriste in timp ce le-a ”facut-o” oamenilor muncii si va prezinta imaginile…

- Tanara de 23 de ani s-ar fi aruncat de la balconul celei mai mari catedrale din Londra. Scenele de groaza s-au derulat sub privirile turistilor. Romanca era studenta eminenta si avea talente artistice uluitoare. Insa, familia vorbeste despre framantari. Lidia Dragescu nu si-ar fi gasit locul. Lidia…