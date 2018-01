Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul care si-a injunghiat fosta sotie intr-o gradinita, arestat pentru 30 de zile. Decizia a fost luata sambata, 27 ianuarie, de magistrații Tribunalului Bucuresti . O educatoare din Bucuresti a fost injunghiata de fostul sot in gradinita in care lucra. Barbatul a injunghiat-o in zona toracelui,…

- Vecinii femeii care a fost ucisa la gradinita la care era directoare spun ca sotul criminal s-a purtat cu ea de multe ori. Mai mult, i-a spart piramida nazala, intr-o zi. Marius Botan, fostul sot al Nicoletei, ar fi comis oribila fapta drept razbunare pentru ordinul de restrictie impus de Nicoleta Botan.

- O crima oribila a avut loc vineri in curtea unei gradinite din Bucuresti. Nicoleta Botan, directoarea gradinitei, a fost ucisa de fostul ei sot, Marius Botan, desi ea obtinuse in urma cu cateva luni un ordin de restrictie pe numele sau.

- Noua iubita a lui Bogdan Ionescu seamana izbitor cu Elena Basescu, fosta lui sotie Elena Basescu si Bogdan Ionescu au divortat in toamna anului 2016 lasand in urma o casnicie de patru ani si doi copii, un baiat si o fetita. Dupa despartire, cei doi si-au regasit alinarea in bratele altor parteneri.…

- Conducerea IPJ Dambovita a dispus, joi, verificari dupa ce fosta sotie a militarului care si-a ucis iubita intr-un coafor din Titu a spus ca a fost de mai multe ori la Politie, in urma batailor pe care le primea de la barbat, dar nu au fost luate masuri concrete.

- Conducerea Inspectoratului de Politie Judetean Dambovita a dispus efectuarea de verificari cu privire la aspectele sesizate in spatiul public, dupa ce fosta sotie si rudele femeii ucise la coafor spun ca au depus plangeri pe numele militarului, insa acestea nu figureaza in nicio evidenta.

- Fratele militarului retinut dupa ce si a ucis iubita intr un coafor din Titu, judetul Dambovita sustine ca barbatul avea probleme cu bautura si spune ca parintii lui, batrani si bolnavi, sunt devastati. Si fosta sotie a militarului a sustinut ca problemele de comportament ale lui Florin Oprea erau cunoscute…

- Un barbat de 43 de ani susține ca e harțuit și urmarit la fiecare pas de fosta lui soție. Deși, spune el, i-ar fi oferit tot ce și-ar dori orice om: vila de 100.000 de euro, mașini scumpe și doi copii, femeia nu ar fi fost mulțumita.

- Fosta soție a militarului care și-a ucis, ieri, soția intr-un coafor din Titu, spune ca barbatul era violent și avea Post-ul Fosta soție a militarului criminal: „Am fugit din țara pentru a-mi salva viața” apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Din primii ani de școala pana la varsta adulta un lucru este puțin probabil sa se schimbe: greutatea cu care ne trezim dimineața devreme, cand suna alarma, scrie realitatea.net.Oamenii trec prin patru pana la șase "cicluri de somn" in fiecare noapte.

- Fosta sotie a lui Eugen Stan a ramas socata atunci cand a vazut imaginile cu politistul pedofil in timp ce agresa o femeie. Fosta partenera a pedofilului a spus ca nu-i vine sa creada ca a trait atatia ani langa un... cameleon.

- Larisa Dragulescu i-a refacut viata, iar acum este indragostita pana peste cap si este mai hotarata ca niciodata sa aseze la casa ei. Recent, ea a fost ceruta de nevasta de barbatul bratele caruia si-a gasit alinarea.

- Diana Roibu, fosta sotie a lui Dorin Cocos, s-a casatorit! Basarabeanca si un multimilionar iranian, Amir Badkoubeh, si-au unit destinele, iar CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , are singurele imagini de la nunta fostei sotii a lui Dorin Cocos, pe care le publica in exclusivitate astazi. ( VEZI SI:…

- Dupa ce ieri am dezvaluit in exclusivitate povestea constanteanului cu trei neveste, astazi am reusit sa aflam cum a inceput sirul acestor casatorii in lant. Prima sotie, Maria, povesteste ca s-a indragostit de poligam la prima vedere, insa nu a acceptat sa-l ia de barbat decat dupa multe insistente.…

- Deși greu de imaginat, cuvintele pot avea o influența extraordinar de mare asupra sanatații noastre mintale și corporale, scrie realitatea.net.Cu siguranța ca ți s-a intamplat și ție și nu doar o data sa ramai impresionat de cuvintele auzite in jur.

- La scurt timp dupa ce s-a casatorit, Sorina Docuz, ex-nevasta primarului Robert Negoita, a fost ”prinsa” intr-o telenovela. Fabulosul Madalin de la Giurgiu a facut luna de miere in Bali ”la pachet” cu proaspata sotie si... fosta partenera de viata. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , va prezinta,…

- Un barbat din Marea Britanie a recunoscut ca si-a strangulat fiica si apoi a încercat sa îsi ucida si fosta sotie. Richard Kray a omorât-o pe fiica sa Olivia în vârsta de 19 ani, prin strangulare, si a încercat sa o omoare prin aceeasi metoda pe fosta sa…

- Fosta prezentatoare de televiziune Magda Vasiliu a povestit despre comportamentul unora dintre romanii aflați in Italia. Magda Vasiliu a trecut prin momente cumplite anul trecut, dupa ce a aflat ca fiul ei este bolnav de cancer . Magda Vasiliu a ales sa-l trateze pe baiețelul ei, Vlad, in Italia . Aflata…

- Fosta sotie a lui Eugen Stan, politistul acuzat ca a agresat doi copii intr-un lift din Bucuresti, a marturisit ca este socata de faptele barbatului alaturi de care a trait aproape 20 de ani. "Eu sunt divortata de el de trei ani de zile. Am divortat de comun acord. Nu am mai luat legatura cu dansul…

- Gheorghe Hagi a surprins pe toata lumea dupa comunicatul in care afirma ca ofera doua milioane de euro pentru repatrierea fiului sau Ianis, rezerva de lux la Fiorentina. Totuși, adevaratul motiv din spatele interesului pentru Ianis Hagi ar fi altul. Potrivit site-ului FiorentinaNews, Gheorghe Hagi dorește…

- Printr-o hotarare istorica, adoptata la Roma, in urma cu doar cateva zile, a fost revocat exilul impus in urma cu 2000 de ani lui Publius Ovidius Naso. Unul dintre cei mai valoroși poeți ai latinitații, Ovidius fusese surghiunit in provincia Scitia Minor, la Tomis, Constanța de astazi

- A ucis in saptamana de dinaintea Craciunului. Un barbat de 58 de ani, din Buzau, si-a omorat marți fosta nevasta, de care se despartise recent, dupa care a incercat sa-si ia zilele, taindu-se pe maini. Crima a avut loc intr-o locuinta din municipiul Buzau, unde femeia de 54 de ani locuia de circa o…

- Rasturnare de situație in cazul romancei de 19 ani care a gost gasita de tatal ei spanzurata. Se pare ca nu faptul ca a ramas fara loc de munca ar fi adevaratul motiv pentru care a decis sa iși puna capat zilelor.

- Narcisa Guta e in culmea fericirii, dupa operatia estetica pe care si-a facut-o de curand. Si, dupa putin suspans in care fanii au asteptat nerabdatori rezultatul interventiei, vedeta a facut publica prima poza dupa ce fata "i-a fost sculptata cu bisturiul". Fanii au inrosit butonul de like.

- Prezentatorul de televiziune Razvan Simion, din nou impreuna cu cea care i-a fost sotie. Chiar aceasta a dat vestea pe o retea de socializare. Prezentatorul de televiziune Razvan Simion a lasat-o pe Lidia Buble si a fugit direct la Timisoara, acolo unde locuieste fosta sa sotie, Diana, impreuna cu cei…

- Cei doi ciobani ucisi cu bestialitate, pe un câmp din apropierea localitatii italiene Chivasso, sunt, de fapt, victimele unui razboi între ciobanii italieni si cei straini. Presa din Pensinsula scrie ca în zona unde a avut loc tragedia, se duce o lupta surda a italienilor…

- Copiii de la Gradinita cu Program Prelungit „Casuta Fermecata” din Gherla au sarbatorit Ziua Nationala a Romaniei. Prescolarii din grupele mari au pregatit, sub indrumarea cadrelor didactice, un program artistic cu frumoase cantece patriotice, poezii si dansuri populare. Cadrele didactice au pregatit…

- Ioana Valmar, fosta sotie a lui Calin Popescu-Tariceanu, a refuzat sa fie audiata marti, in calitate de martor, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, in dosarul in care presedintele Senatului este judecat pentru marturie mincinoasa si favorizarea infractorului.Ioana Valmar a fost chemata…

- Sorina Docuz, fosta sotie a lui Robert Negoita, face eforturi uriase sa nu-si lase la vedere sarcina. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , a fotografiat-o recent pe fosta Miss Buzau, care nu renunta la capriciile de doamna si isi ascunde cu talent viitorul bebelus. ( CITESTE SI: Sorina Docuz s-a sarutat…

- 24-a ediție a Targului Internațional Gaudeamus - carte de invațatura s-a incheiat ieri. A fost, probabil, și cea mai „zgomotoasa” ediție - daca ținem cont de scandalul iscat in urma volumului publicat de Dan Voiculescu la Editura RAO. Evenimentul zilei a aflat care a fost, de fapt, scanteia care a aprins…

- In decembrie, Sandra si Adrian Mutu vor pleca in luna de miere la Punta Cana, in Republica Dominicana. “Briliantul” si frumoasa bruneta vor petrece doua saptamani de vis... acasa la Consuelo Matos, fosta sotie a internationalului roman. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , va prezinta, in exclusivitate,…

- “Exista viața dupa divorț”! Asta o poate spune Diana, fosta soție a lui Razvan Simion (37 de ani), care s-a remontat de dragul celor doi copilași și și-a construit un alt univers departe de București, tocmai in Timișoara. Recent, Diana a aratat noul ei “cuibușor”, o vila de toata frumusețea, pe care…

- Ajutata de Alex Tudorie, Madalina, fosta sotie a lui Gabriel Enache, si-ar fi gasit un apartament, intr-o zona de lux din Capitala. Cei doi au fost impreuna la un imobil aflat in constructie, iar, la iesire, blonda era toata numai un zambet. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , va prezinta, in exclusivitate,…

- „Dragul meu soț, Iți scriu aceasta scrisoare pentru a-ți spune ca te parasesc, scrie ciao.ro. Am fost o soție buna in toți acești 7 ani, dar nu am primit nimic in schimb. Ultimele doua saptamani au fost tortura, dar ultima picatura a fost sa primesc un telefon de la șeful tau care mi-a zis…

- Silvio Berlusconi a obtinut joi revizuirea unei decizii privind pensia alimentara a fostei sale sotii Veronica Lario, care va trebui sa-i returneze cele circa 60 de milioane de euro (70 de milioane de dolari) deja primite, relateaza AFP. Cuplul a divortat oficial in februarie 2014, dar nu s-au inteles…

- ORDIN DE PROTECTIE! DREPTATE…In sfarsit, instantele de judecata au luat in considerare plangerile formulate de catre fosta sotie a avocatului Neculai Horobet si au emis un ordin de protectie pentru aceasta. Conform acestuia, avocatul care-si ameninta sotia si copilul de nici trei ani cu moartea nu mai…

- Putini stiu ca inainte de a se casatori cu Oana, Viorel Lis a mai fost casatorit. Se pare ca tanara frumoasa l-a facut pe fostul edil al Capitalei sa isi piarda mintile si sa isi paraseasca sotia de atunci

- Magda Ciumac a facut ceea ce multe alte femei nu reusesc si anume sa dea jos, fara operatie, 25 de kilograme. Fosta sotie a lui Tolea Ciumac a aparut pentru prima data intr-un platou TV dupa ce s-a ”izolat” la Timisoara!

- O gradinita din Bucuresti a primit din partea Comisiei de atribuire de denumiri a Municipiului Bucuresti aviz nefavorabil pentru folosirea numelui „Springfield”, sub care a fost deja autorizata, pe motiv ca nu este romanesc.

- Antrenorul-revelație al acestui sezon din Serie A se insoara la vara. Dupa 7 ani de logodna cu Gaia Lucariello, Simone Inzaghi a cerut-o de soție. Tehnicianul lui Lazio ii va avea nași pe fratele sau, Pippo, și pe fosta soție, Alessia Marcuzzi, cu care are un copil, Tommaso! Gaia e talismanul lui Simone,…

- Este posibil ca ulterior, cel puțin in cazul unui accident de munca sau rutier, Serviciul de Pașapoarte sa primeasca eventuale comunicari privitoare la anumite etape procesuale, acolo unde familia se poate constitui parte civila in proces. Exista și cazuri triste in care aparținatorii din Romania nu…

- Ce facea Lidia Buble in timp ce iubitul ei se afla la fosta soție. Ei bine, artista a petrecut weekend-ul cu unul dintre nepoții sai. Razvan Simion a mers la Timișoara , unde și-a sarbatorit baiețelul, pe Tudor. Lidia Buble nu a pierdut vremea așa ca s-a distrat impreuna cu unul dintre nepoțeii ei,…