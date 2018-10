Stiri pe aceeasi tema

- Mai exact, specific activitatii de comert si calificarii unei persoane ca fiind comerciant nu este o activitate de publicare a unor anuturi. Aceasta nu determina concluzia ca persoana respectiva a actionat in scop personal sau in scop comercial, a retinut CJUE in cauza C-105/17. Este foarte importanta…

- Primarul comunei Trușeni, Ion Apostol, cercetat pentru instrainarea terenurilor din localitate, a fost transferat din arest la domiciliu in izolatorul CNA. Decizia a fost luata la inceputul lunii august de catre magistrații Curții de Apel Chișinau. Informația a fost oferita pentru CrimeMoldova de catre…

- La data de 02.08.2018, ofiteri de politie ai Directiei Generale Anticoruptie ndash; Structura centrala, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, au prins in flagrant un tanar in varsta de 20 ani, in timp ce oferea unui ofiter de politie din cadrul…

- Doua persoane banuite de falsificare de monede straine au fost plasate in arest la domiciliu, dupa ce, in urma unor perchezitii, de la domiciliile acestora au fost ridicate 15 telefoane mobile, bani si imprimante, se arata intr-un comunicat al IGPR remis vineri AGERPRES. Politistii de la Brigada de…

- Tanarul de 17 ani, din Constanta, acuzat de moartea unui om, evenimentul fiind inregistrat la Vama Veche, ramane in stare de arest la domiciliu. Decizia a fost luata de Tribunalul Constanta si poate fi atacata la Curtea de Apel Constanta. Amintim ca, la inceputul lunii, Curtea de Apel Constanta a dispus…

- Judecatorul de drepturi si libertati al Curtii de Apel Constanta a decis la inceputul acestei luni plasarea in arest la domiciliu a tanarului de 17 ani care este acuzat ca l-a omorat pe Gabriel Stanila (34 de ani) in Vama Veche, imediat dupa vacanta de 1 Mai.

- Fiul de 16 ani al unor judecatori din Craiova care a provocat un accident in urma caruia o fata de 18 ani a murit a fost arestat la domiciliu de catre Tribunalul Dolj, decizia instantei fiind definitiva. Initial, Judecatoria Craiova hotarase ca acesta sa fie cercetat sub control judiciar, potrivit…