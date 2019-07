Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea ȘOCANT. Anchetatorii au descoperit in curtea suspectului de la Caracal un corp carbonizat Anchetatorii au descoperit in curtea suspectului de la Caracal un corp carbonizat Anchetatorii au descoperit la percheziții un corp carbonizat. Era in curtea suspectului. In plus, noaptea, la ora…

- Tribunalul UE a declarat ca Adidas nu a reusit sa demonstreze ca marca sa cu cele trei dungi paralele, indiferent de directia in care sunt pozitionate, a fost suficient de distincta in mintea consumatorilor europeni. Curtea a afirmat ca societatea a furnizat doar dovezi ale „caracterului sau distinctiv…

- Producatorul de echipamente sportive adidas nu va mai putea folosi marca sa care ilustreaza trei benzi paralele, decizia fiind confirmata marti de Tribunalul Uniunii Europene. O decizie finala ar putea fi luata insa de Curtea de Justitie a Uniunii Europene, dar numai in cazul in care adidas gaseste…

- Mihai Sturza a decedat sambata, 1 iunie, in localitatea Marca, județul Salaj. Fostul primar se afla aici impreuna cu familia, iar la un moment dat a i s-a facut rau și a ieșit in curte, acolo unde...

- Politistii din Botosani au demarat o ancheta in cazul unor eleve de la scoala din localitatea Albesti implicate intr o agresiune in curtea unitatii de invatamant, informeaza Agerpres.roPotrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean IPJ , Maria Carp, politistii s au sesizat din…

- Ziua Mondiala a Igienei Mainilor, sarbatorita in fiecare an pe data de 5 mai, este celebrata astazi, 6 mai, de elevi și cadre medicale in curtea Spitalului Județean de Urgența Focșani. Anul acesta, campania de conștientizare a importanței igienei mainilor, inițiata de Organizația Mondiala a Sanatații…

- Ziua Tineretului a fost marcata de Primaria Bacau prin continuarea lucrarilor de reamenajare a fostului sediu PDL și PNL. Primarul Cosmin Necula a amintit, joi, ca și-a asumat, in cadrul programului „Bacau – Capitala Tineretului”, sa... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.