Soc total! Ce viteza avea Razvan Ciobanu in momentul in care a murit

- Expertiza preliminara a masinii conduse de Razvan Ciobanu arata ca airbag-urile s-au deschis la 126 de kilometri pe ora, aceasta fiind viteza in momentul impactului. Istoricul inregistrat de computerul de bord arata ca bolidul a circulat si cu 250 de kilometri pe ora, informeaza Mediafax, care citeaza…

- Rezultatele preliminarii ale necropsiei designerului Razvan Ciobanu arata ca acesta a consumat droguri inainte de a urca la volan, au declarat pentru Libertatea surse judiciare. Acestea sunt rezultate preliminarii, urmand ca in urmatoarele trei saptamani sa iasa rezultatele analizelor toxicologice.…

