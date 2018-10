Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile din Bulgaria sunt in alerta, dupa ce o jurnalista de investigație a fost gasita moarta in orașul Ruse. Victoria Marinova lucra la o televiziune locala unde avea o emisiune in care a fost dezbatut subiectul coruptiei si al fraudei cu fonduri europene. Potrivit unor surse din poliție, asasinatul…

- Asasinarea jurnalistei bulgare Viktoria Marinova - cel de-al treilea reprezentant al mass-media din Uniunea Europeana asasinat in decurs de un an - a provocat un val de indignare in Europa, Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) cerand ''o ancheta completa si riguroasa'' in acest…

- Asasinarea jurnalistei bulgare Viktoria Marinova - cel de-al treilea reprezentant al mass-media din Uniunea Europeana asasinat in decurs de un an - a provocat un val de indignare in Europa, Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) cerand ''o ancheta completa si riguroasa''…

- Comisia Europeana a anuntat vineri ca invita partile interesate sa transmita observatii privind angajamentele comunicate de Transgaz ca raspuns la preocuparile in materie de concurenta legate de fluxul liber de gaze naturale din Romania. Scopul angajamentelor ar fi acela de a permite exporturile…

- 'Credem ca a sosit momentul sa clarificam cateva lucruri', a declarat purtatorul de cuvant al Comisiei Europene, Christian Spahr, in cadrul unei conferinte de presa. 'Nu vom lua parte la nicio acuzatie la nivel politic', a adaugat el. 'In conformitate cu normele fiscale ale UE, statele membre sunt…

- "Astazi, in Constanta, ca sa luam o autorizatie de constructie dureaza un an si jumatate. (...) Avem 28 de ani de cand ne-am asumat capitalismul, dar nu putem sa fim doar declarativ. (...) Trebuie sa producem, nu avem alta varianta. Dar din pacate romanii nu mai au incredere si pleaca afara. Cu cine…

- Autoritatile bulgare au initiat procedurile pentru construirea unui gard la frontiera cu Romania, in scopul blocarii raspandirii pestei porcine africane, informeaza presa de la Sofia.Procedurile de pregatire a terenurilor pentru construirea gardului pe segmente ale frontierei Bulgariei cu Romania au…

- O rețea complexa de infractori cu sediul în China, responsabila pentru transportul ilegal a sute de tone de produse pesticide contrafacute catre Uniunea Europeana, a fost descoperita de catre ofițerii de aplicare a legii din Europa. Produsele contrafacute au fost ridicate…