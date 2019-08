Stiri pe aceeasi tema

- Cand Klaus Iohannis se va intalni marți cu președintele Trump, președintele Romaniei va deveni al 10-lea lider european care il va vizita pe Trump la Casa Alba in acest an, scrie Washington Post, intr-un articol inaintea intalnirii. Dar la Casa Alba nu a venit nici una din marile puteri europene occidentale,…

- Președintele ALDE Calin Popescu Tariceanu a declarat, intr-un interviu pentru MEDIAFAX, ca l-a pus pe ganduri faptul ca nu a fost consultat in privința desemnarii comisarului european, in contextul speculațiilor cu privire la o ințelegere intre Viorica Dancila și Klaus Iohannis: „Aceasta maniera de…

- Peste 100 de bancnote contrafacute, in euro și dolari, au fost descoperite in urma unei acțiuni in Odorheiul Secuiesc, potrivit Agerpres. Politistii specializati in combaterea criminalitatii organizate din Harghita cu sprijinul IPJ Harghita și sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului…

- Doi copii au fost injunghiati, in timpul noptii de sambata spre duminica, la un festival de muzica populara din comuna Prejmer, judetul Brasov. Un tanar de 18 ani este suspectul principal, el fiind reținut de polițiști, conform MEDIAFAX. Politisti din cadrul Sectiei 1 Politie Rurala Feldioara, judetul…

- Președintele sindicatului tehnic de la TAROM, Aurel Curdov, a fost audiat, joi, de procurorii DIICOT. DIICOT a efectuat, marți dimineața, percheziții la Tarom. In cauza exista sunt suspiciuni de trafic de piese de avioane. Procurorii au ridicat mai multe documente. Perchezițiile au avut loc la hangarul…

- Legea privind sistemul public de pensii, reexaminata ca urmare a deciziei de neconstitutionalitate a CCR, a fost respinsa, miercuri, in Senat, ca urmare a neintrunirii numarului necesar de voturi. Senatorii au votat 67 “pentru” iar 22 s-au abtinut, numarul necesar pentru trecerea legii in Senat, fiind…

- Procurorul general al SUA, William Barr, se va intalni, marți, cu președintele Klaus Iohannis și cu prim-ministrul Viorica Dancila, in cadrul vizitei pe care o face la București in aceasta saptamana. William Barr va fi la ora 12.00 la Cotroceni și la ora 13.00 la Palatul Victoria. De asemenea, el va…

- Plenul Consiliului Superior al Magistraturii are pe ordinea de zi luni, 3 iunie, propunerea de numire in funcția de procuror șef al Secției de Investigare a Infracțiunilor din Justiție (SIIJ) din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție. Actualul adjunct, procurorul Adina…