- Partidul Social Democrat a caștigat alegerile in județul Buzau, dar le-a pierdut in municipiu. Social-democrații au obținut 33,4% la nivel de județ, dar au pierdut in municipiul Buzau in fața alianței USR-PLUS, la diferența de un procent. Iata cum arata scorul pe județ, obținut de partide. PSD 33,4%…

- Partidul Social Democrat a pierdut, in premiera, alegerile in orasele din judetul Vaslui, potrivit numaratorii paralele, formatiunea nereusind sa se claseze pe primul loc in preferintele electoratului in niciuna din respectivele localitati.Citește și: SURSE - FIERBERE mare la PSD: variantele…

- Potrivit Biroului Electoral Central, prezenta la vot in judetul Arad la ora 13.00 era de 17,13% la alegerile europarlamentare. S-au prezentat la urne 66.665 alegatori, din care 7.202 au votat pe liste suplimentare si 91 cu urna mobila. 39.962 dintre aradenii care au votat sunt din mediul urban si 26.703…

- Potrivit presei de sport, agențiile internaționale de pariuri au listat cote interesante pentru pariurile pe rezultatele alegerilor europarlamentare din 26 mai 2019. Astfel, cei de la pariuri coteaza Partidul Social Democrat drept principalul favorit la alegerile care urmeaza, iar PNL are a doua șansa…

- Premierul Viorica Dancila a vorbit la Primaria Frasin, judetul Suceava, despre autostrada de un metru construita de antreprenorul Stefan Mandachi in semn de protest fata de lipsa infrastructurii moderne din tara noastra. Intrebata de un jurnalist daca atunci cand va parasi judetul Suceava pentru a se…

- INCREDIBIL: Trei poduri de pe drumurile nationale, cele din Berezeni, Crasna si Ivanesti sunt in pericol sa cada in orice moment. Cel care ar trebui sa ia masuri pentru a remedia situatia, directorul DRDP Iasi, Ovidiu Mugurel Laicu, este atat de preocupat sa dea bine la partid, incat a uitat de judetul…

- Ambasadorul SUA, Hans Klemm, va ajunge vineri in judetul Vaslui, la Husi. Vizita sa nu a fost anuntata oficial. Nici pe pagina oficiala a ambasadei SUA, nici pe Facebook nu este facut public programul de lucru. Conform unor surse, ambasadorul va ajunge in mai multe localitati din judetul Vaslui, insa…

- IN BEZNA… Un șofer baut a lasat fara curent electric o intreaga comuna dupa ce a doborat cu mașina un stalp electric. Accidentul a avut loc duminica noaptea, in jur de ora 23:00, la intrare in localitatea Tanacu. In incidentul rutier au fost implicate doua mașini. Unul dintre șoferi a fost transportat…