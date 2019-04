Stiri pe aceeasi tema

- Actrita britanica Emilia Clarke, in varsta de 32 de ani, a facut publice o serie de imagini cu ea din spital, din 2011, cand a suferit un anevrism ce i-a pus viata in pericol. De atunci, vedeta a suferit trei operatii pe creier.

- Emilia Clarke, vedeta din serialul Game of Thrones, a fost la un pas de moarte dupa ce a suferit doua anevrisme cerebrale și a fost operata pe creier de trei ori. Cunoscuta pentru rolul lui Daenerys Targaryen, actrița a oferit mai multe detalii despre anevrismul cerebral aproape fatal pe care l-a suferit…

- Actrita Gwendoline Christie, interpreta personajului Brienne Of Tarth din ''Game of Thrones'', a declarat pentru publicatia britanica Radio Times ca fanii productiei TV ar putea avea nevoie de ''terapie'' dupa finalul dramatic al serialului, relateaza luni Press Association.…

- Daenerys a fost la un pas de moarte. Inainte de a lupta pentru tronul de fier, Emilia Clarke a luptat pentru propria viata. Actrita care joaca rolul lui Daenerys Targaryen in serialul "Game of Thrones" a suferit doua atacuri cerebrale vasculare in perioada 2011 - 2013.

- Actrita britanica Emilia Clarke, cunoscuta pentru rolul lui Daenerys Targaryen din serialul "Game of Thrones/ Urzeala Tronurilor", a suferit un anevrism cerebral aproape fatal la varsta de 24 de...

- Emilia Clarke, renumita pentru rolul lui Daenerys Targaryen din serialul fenomen „Game of Thrones”, a dezvaluit ca aproape a murit in timpul filmarilor pentru producția care a facut-o celebra.

- Emilia Clarke, actrita care o interpreteaza pe Daenerys Targaryen in serialul fantastic ''Game Of Thrones'', a spus ca a plans in timp ce filma secventele finale ale seriei, transmite luni Press Association. Ultimul sezon al binecunoscutei epopei fantastice va fi difuzat luna viitoare.…

- Sezonul final, alcatuit din sase episoade, va fi lansat in luna aprilie si va aduce deznodamantul bataliei pentru Westeros - la aproape doi ani dupa sfarsitul sezonului anterior.HBO a evitat cu meticulozitate scurgerea de informatii despre ultima parte a acestei francize de succes, asadar…