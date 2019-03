Stiri pe aceeasi tema

- Un copil de 11 ani, din Slatina, județul Olt a fost lovit de un autoturism, marți dupa-amiaza, pe o trecere de pietoni din zona fostei unitați militare. Baiatul incerca sa traverse strada cu bicicleta, la intersecția bulevardului Alexandru Ioan Cuza cu strada Tunari. „In urma unui apel prin SNUAU 112,…

- Primavara a prins-o pe Maria Ilioiu in bratele unui barbat. Focoasa roscata de la "Insula Iubirii" are o viața sentimentala plina de suisuri si coborasuri, dar in ciuda acestui fapt, nu s-a sfiit sa le arate internautilor ca iubeste din nou!

- ULTIMA ORA: O tanara de 20 de ani, din Barlad, a fost acrosata pe trecerea de pietoni din fata Bisericii „Sf. Ecaterina, pe strada Republicii, de catre o masina condusa de un sofer de 56 de ani, tot din Barlad. La fata locului s-a deplasat o masina EPA de la ISU Barlad, care i-a acordat [...]

- Un barbat de 31 de ani este cercetat pentru vatamare corporala din culpa, dupa ce a patruns intr-o intersectie din Galati fara sa se asigure, acrosand o persoana care traversa strada regulamentar, pe trecerea de pietoni.

- Lumea spune despre ea ca este ispita si calca pe suflete pentru a obtine ce vrea! Numai ca acesta este doar un rol! Sufletul ei este altfel, inima ei este alta. Cand se uita in oglinda isi vede destinul. Acela care nu a fost unul tocmai usor! Ea este Maria Ilioiu! Femeie superba si sigura pe ea, pe…

- Deputatul ALDE, Adrian Mocanu, a fost implicat intr-un accident rutier, in Buzau. Acesta nu ar fi acordat prioritate la trecerea de pietoni si a lovit o tanara de 27 de ani. Incidentul a fost raportat autoritatilor de catre un politist local, care a vazut intreaga scena. Politistul sustine ca Adrian…

- Accident rutier in centrul Timișoarei, in aceasta seara. O femeie a fost calcata de un autoturism condus de un barbat in varsta de 30 de ani, in timp ce traversa regulamentar, pe trecerea de pietoni. In urma incidentului, tanara in varsta de 19 ani, care traversa dinspre Filarmonica, inspre Catedrala…

- Un accident grav s-a petrecut vineri dupa-amiaza, 4 ianuarie 2019, pe o trecere de pietoni din Slatina, un tanar de 21 ani fiind transportat in coma la un spital din Craiova. Soferul vinovat a mai omorat un om cu nici o luna in urma, dar poate urca la volan in continuare.