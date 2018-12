Stiri pe aceeasi tema

- Donald și Melania Trump au participat, miercuri seara, la ceremonia de aprindere a instalației de iluminat a bradului de Craciun din apropierea Casei Albe, o ceremonie care a ajuns anul acesta la a 96-a ediție. Butonul de aprindere a luminițelor a fost apasat de Melania Trump, dar discursul a fost ținut…

- Reacția Chinei, dupa declaratiile presedintelui francez Emmanuel Macron in legatura cu ideea unei armate europene si necesitatea de a proteja continentul impotriva Chinei, a Rusiei si chiar a Statelor Unite, nu a intarziat și chiar a fost una clara. „Noi nu am fost niciodata o amenintare pentru Europa,…

- Dupa ora 6 dimineata, electoratul poate sa inceapa sa voteze. Votul de marti este foarte important pentru presedintele de la Casa Alba, acest vot aratand daca electoratul este multumit de activitatea presedintelui la jumatate de mandat si este crucial pentru presedinte. Daca Trump va iesi…

- Celelalte tari care beneficiaza de o derogare timp de sase luni sunt Grecia, Turcia si Taiwanul, a adaugat el, promitand o presiune 'neobosita' pana cand regimul iranian isi va schimba la '180 de grade' comportamentul destabilizator in Orientul Mijlociu.'Daca incearca sa ocoleasca sanctiunile…

- Statele Unite ale Americii (SUA) reintroduc luni sanctiunile impotriva sectoarelor petrolier si financiar care au fost ridicare in timpul fostului presedinte american Barack Obama, dupa ce in luna mai actualul lider de la Casa Alba, Donald Trump, a anuntat retragerea SUA din acordul international privind…

- Emmanuel Macron si Donald Trump au cautat, in cursul unei intrevederi luni seara la New York, puncte de acord asupra subiectelor divergente intre Franta si Statele Unite, au facut cunoscut surse din cadrul presedintiei franceze, transmite AFP, informeaza AGERPRES . Timp de aproape o ora, cei doi lideri…

- Casa Alba a transmis vineri ca decizia fostului sef de campanie al presedintelui Donald Trump, Paul Manafort, de a se declara vinovat si de a coopera in ancheta privind amestecul Rusiei in alegerile din SUA nu a avut nimic de-a face cu victoria lui Trump din 2016, relateaza Reuters.