- Matteo Politi, italianul acuzat ca a operat ilegal in Romania, susține ca și-a obținut dreptul de practica pe bani. In instanta, le-a spus judecatorilor ca ar fi platit aproximativ 3000 de euro funcționarelor de la Direcția pentru Sanatate care sunt deja trimise in judecata.

- Catalin Botezatu se simte mult mai bine la aproape o luna de la operația grea pe care a suferit-o la colon și deja se pregatește pentru o noua prezentare de moda. Designerul s-a intors in Istanbul pentru a-și reface analizele care au ieșit foarte bine. Catalin Botezatu trebuia sa-si prezinte…

- Din pacate pentru Catalin Botezatu, starea de sanatate precara ii afecteaza și aparițiile TV. Fanii emisiunii Bravo, ai stil s-ar putea sa nu-l mai vada in acest sezon la masa juriului din cauza problemelor de sanatate pe care ii vor intrerupe pentru o perioada activitatea, pentru ca acesta trebuie…

- In plin proces de recuperare dupa operația suferita la colon și ședințele de chimioterapie, Catalin Botezatu și-a intrerupt activitatea pe care o avea pe micul ecran, mai precis rubrica pe care o prezenta la „Teo Show”. Asta le-a dat de gandit producatorilor de la show-ul pe care designerul il jurizeaza,…

- Creatorul de moda Catalin Botezatu a trecut prin momente dificile, acesta fiind operat in strainatate. Catalin Botezatu a fost operat in Turcia. Designerul a trecut printr-o intervenție complicata, dar care i-a salvat viața. Pe contul sau de Instagram, creatorul de moda le-a oferit fanilor detalii despre…

- Catalin Botezatu, operat in Turcia. “Am oprit cancerul!” Problemele de sanatate ale lui Catalin Botezatu pare ca nu se mai termina. Pe langa afectiunile la inima de care sufera deja de multa vreme, dar pe care reuseste sa le tina sub control, celebrul designer a mai trecut zilele acestea printr-o cumpana…

- Designerul vestimentaroana Samarghițan a adunat ganduri si idei pentru a fi novatoare in arta și creeaza tinute inspirate din toate zonele Romaniei, aplicand broderia digitala pe matase de Madeira, cu pietre Swarovski, perle, pietre. Foloseste panza ”Calusar”, matase foarte subtire, tafta, iar broderiile…

- Dupa partida cu Hermannstadt, Edi Iordanescu a lasat in grija staffului sau pregatirea echipei, iar mai mult ca sigur tehnicianul va rata urmatoarele doua meciuri ale ardelenilor. Potrivit telekomsport.ro, antrenorul a avut probleme si in primavara atunci cand a lipsit de la echipa, insa atunci toata…