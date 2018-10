Șoc pe scena politică. 26% vor un partid afară din Parlament, 49% sunt indeciși Peste jumatate dintre romanii care au raspuns DA sau NU la sondajul CURS au susținut ideea ca UDMR nu ar mai trebui sa faca parte din Parlament. 26% nu iși mai doresc UDMR in Parlament la urmatoarele alegeri in timp ce 25% sunt de acord cu ramanerea acestora. Un numar mare de romani sunt indeciși cu privire la o astfel de decizie radicala, 49%. Peste 90% din romani sunt pentru sancționarea cu inchisoarea a celor care batjocoresc simbolurile naționale (steag, stema, imn) in timp ce doar 3% sunt de acord cu forma actuala care penalizeaza doar cu amenda administrativa orice gest de nesocotire… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

