- Sorin Oprea (foto stanga), un partener de afaceri al lui Razvan Ciobanu și prieten al acestuia, a stat de vorba cu celebru designer, cu puțin timp inainte de accidentul auto care i-a curmat viața. Acesta a declarat, pentru CanCan.ro, ca Razvan nu mai era așa cum il știa el. "Ne-am intalnit intamplator,…

- Mihai Bobonete a caștigat un capital serios de simpatie din partea publicului, ca urmare a interpretarii personajului Bobița in serialul “Las Fierbinți” de la PRO TV. Actorul are fani inclusiv printre colegii de școala ai baiețelului sau. Cand nu are filmari sau spectacole, Mihai Bobonete se ocupa indeaproape…

- Tudorel Toader, ministrul Justiției, a continuat și ieri seria mesajelor privind ordonanțele de urgența, de data asta criticand foști demnitari PSD care pledeaza pentru modificarea legilor penale. Concret, fostul europarlamentar Adrian Severin, condamnat in 2016 pentru luare de mita si trafic de influenta,…

- Mihai Bononete are priza la public, indiferent ca e vorba de vreun proiect TV sau de stand-up comedy. Din 15 februarie e prezent și pe marile ecrane, prin vocea adorabilului Emmet din "Marea Aventura Lego 2". La avanpremiera animației, actorul ne-a marturisit ca, de-a lungul timpului, a furat meserie…

- Cantaretul Mihai Margineanu (49 de ani) ii va avea alaturi de el pe scena de la Sala Palatului, unde va sustine un concert, pe actorii serialului „Las Fierbinti“. Printre acestia va fi si Mihai Bobonete (Bobita).

