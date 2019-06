Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai nou episod Insula Iubirii, difuzat in aceasta seara, de la 20:00, la Antena 1, aduce pe insula o noua ispita, care a venit special pentru a testa fidelitatea lui Aurel fața de Dana, cea cu care acesta a facut deja nunta la Purimuntra. Provocarea este cu atat mai mare cu cat noua ispita nu este…

- Cel mai nou episod Insula Iubirii, difuzat in aceasta seara, de la 20:00, la Antena 1, aduce pe insula o noua ispita, care a venit special pentru a testa fidelitatea lui Aurel fața de Dana, cea cu care acesta a facut deja nunta la Purimuntra.

- Cel mai nou episod Insula Iubirii, difuzat in aceasta seara, de la 20:00, la Antena 1, aduce pe insula o noua ispita, care a venit special pentru a testa fidelitatea lui Aurel fața de Dana, cea cu care acesta a facut deja nunta la Purimuntra. Provocarea este cu atat mai mare cu cat noua ispita nu este…

- In urma cu un an, Aurel a picat in ispita cu nimeni alta decat frumoasa Maria Ilioiu. Prezenta lui si a Dianei in sezonul 5 a starnit numeroase controverse. Ei bine, Aurel si Maria au stat fata in fata si si-au spus tot!

- Otniela Sandu a ales și proba de indemanare, la care Brigitte Sfat nu s-a mai descurcat așa de bine. Otniela a fost cea care, in ciuda lipsei de experiența cu duelurile, a invins-o pe Brigitte și a trimis-o acasa definitiv pe aceasta, dupa ce fosta sotie a lui Ilie Nastase a revenit in Ferma in urma…

- Complexul Energetic Oltenia a notificat, miercuri, 8 mai a.c., ITM Gorj, AJOFM și cele 47 de organizații sindicale cu privire la concedierile colective care vor urma in aceasta vara. Potrivit documentului remis de compania energetica, vor fi concediați 200 de salariați, 90 din structura TESA, operativ,…

- Apariție neașteptata la "Insula Iubirii". Diana, fosta iubita a lui Ben si Aurel, fostul iubit al Alexandrei, se intorc in Thailanda, pentru sezonul 5 al show-ului. Au aparut primele imagini cu toti concurentii, inainte de a plecat in Thailanda. Printre aceștia se regasesc și Diana impreuna cu Aurel,…