- Simona Halep, locul 6 WTA si cap de serie numarul 4, a abandonat, miercuri, meciul contra Elenei Ribakina din Kazahstan, locul 50 WTA, beneficiara a unui wild card, din optimile de finala ale turneului de la Wuhan. Ea acuza a doua oara consecutiv probleme medicale la inceputul sezonului asiatic. Anul…

- Simona Halep, locul 6 WTA si cap de serie numarul 4, a abandonat, miercuri, meciul contra Elenei Ribakina din Kazahstan, locul 50 WTA, beneficiara a unui wild card, din optimile de finala ale turneului de la Wuhan. Halep s-a accidentat la spate in ghemul al noualea, la scorul de 4-4. Ea a cerut time-out…

- ​Barbora Strycova (Cehia, 31 WTA) s-a calificat, duminica, în turul al doilea al turneului de la Wuhan, unde o va întâlni pe Simona Halep (6 WTA, favorita numarul 4).Strycova a învins-o cu 6-4, 6-2 pe Xiyu Wang (China, 140 WTA, beneficiara unui wild-card, dupa o ora și 31…

- Simona Halep, locul 4 WTA si organizatorii Wuhan Open au anuntat, marti, participarea campioanei de la Wimbeldon la turneul de categorie Premier 5 (22-28 septembrie), cu premii totale de 2,828 de milioane de dolari, informeaza WTA."Abia astept sa revin la Wuhan Open pentru a sasea oara. De…

- Vara de hard nord-americana se deschide cu un turneu Premier, la San Jose, și cu unul International, la Washington. La primul doar doua jucatoare de Top 10 sunt prezente: Elina Svitolina, 7 WTA, și Arina Sabalenka, 10 WTA. Este turneul pe care anul trecut l-a caștigat Mihaela Buzarnescu. Romanca urma…