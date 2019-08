Stiri pe aceeasi tema

- Clasamentul WTA poate fi bulversat dupa doar trei zile de competiție la Rogers Cup. Liderul mondial va fi cel mai probabil schimbat, iar Simona Halep (27 de ani) risca sa piarda locul 4. Simona Halep debuteaza astazi pe tabloul de simplu impotriva americancei Jennifer Brady (24 de ani, 76 WTA). Partida…

- Jucatoarea australiana Ashleigh Barty, liderul WTA, a fost eliminata, marti, in turul doi al turneului Rogers Cup, de americanca Sofia Kenin, numarul 29 mondial, potrivit news.ro.Kenin s-a impus cu scorul de 6-7 (5), 6-3, 6-4, intr-o ora si 57 de minute. Americanca va juca in faza urmatoare…

- Campioana constanteana Simona Halep a fost desemnata jucatoarea lunii iulie in ancheta WTA. Aflata la primul titlu de acest gen in 2019, ocupanta locului patru in clasamentul mondial a castigat luna trecuta turneul de Mare Slem de la Wimbledon. Simona a fost urmata pe podium in clasamentul lunii iulie…

- Tenismanul sarb Novak Djokovic, nr. 1 mondial si castigator al ultimului turneu de la Wimbledon, a renuntat sa dispute turneul de la Montreal pentru a se pregati sa castige cel de al 16-lea titlu de Mare Slem la US Open, lasandu-i astfel locul de cap de serie nr. 1 spaniolului Rafael Nadal, urmaritorul…

- Australianca Ashleigh Barty 23 ani a urcat pe primul loc in clasamentul mondial al jucatoarelor profesioniste de tenis WTA , dat publicitatii luni, dupa ce a castigat titlul la Birmingham, duminica, in timp ce romanca Simona Halep a urcat o pozitie in ierarhie si se afla pe 7, conform Agerpres.ro. Barty,…

- Naomi Osaka (1 WTA) a fost eliminata, sambata, in turul trei al turneului de la Roland Garros, dupa ce a pierdut in fața cehoaicei Katerina Siniakova (42 WTA), scor 4-6, 2-6.La fel ca in primele doua partide de la Roland Garros, Naomi Osaka a pierdut primul set. Siniakova a facut break la…

- WTA a dat publicitatii luni dimineata noul clasament mondial. In urma rezultatelor de la turneul de la Roma s-au produs schimbari in Top 10, iar Simona Halep este afectata, conform Mediafax.Karolina Pliskova a castigat duminica turneul de la Roma, competitie dotata cu premii de 3.4 milioane…

- Jucatoarea ceha Karolina Pliskova, locul 7 WTA si cap de serie 4, s-a calificat, sambata, in finala turneului de la Roma, cu premii de 3,4 milioane de euro, si o va depasi pe Simona Halep in clasamentul mondial daca va castiga competitia.Pliskova a invins-o in semifinale pe sportiva din Grecia…