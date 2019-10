ŞOC la Hollywood! Actriţa Helen Hunt, rănită într-un accident de maşină Potrivit, People si TMZ, cunoscuta interpreta din filmul "As Good as it Gets" (Mai bine nu se poate) pentru care a primit un Oscar pentru cel mai bun rol feminin, a fost transportata la un spital din California dupa ce masina in care calatorea, un SUV negru, a fost lovita lateral de o alta masina. Un purtator de cuvant al politiei din Los Angeles a declarat pentru TMZ - care a postat imagini ale accidentului - ca Helen Hunt, aflata pe locul din spate al vehiculului rasturnat, se numara printre persoanele afectate de accident si care au fost transportate la spital. In pofida izbiturii… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

