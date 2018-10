Stiri pe aceeasi tema

- Campioana CSM Bucuresti a fost invinsa surprinzator de SCM Ramnicu Valcea, cu scorul de 22-19 (13-9), marti, in Sala Polivalenta ''Ioan Kunst-Ghermanescu'' din Capitala, intr-o partida din etapa a 5-a a Ligii Nationale de handbal feminin. Echipa valceana obtine a doua sa victorie consecutiva…

- CSM Bucuresti a obtinut o victorie fara dubii la debutul in Liga Campionilor, 36-31 cu FTC Rail Cargo, intr-un meci disputat vineri seara in Sala Polivalenta. Diferenta de 5 goluri de la final a fost una reala, deloc norocoasa, reflectand intocmai randamentul foarte bun al campioanei...

- 19 primari cer Guvernului fonduri pentru a asigura caldura in aceasta iarna Ministrul finantelor, Eugen Teodorovici. Foto: gov.ro. 19 primari din tara cer Guvernului fonduri pentru a asigura caldura în sezonul rece. Solicitarile au fost facute într-o sedinta cu ministrul Finantelor.…

- Un milion de romani sunt invitati sa curete Romania Intreaga planeta se pregatește de curațenie generala, iar voluntarii “Let`s Do It, Romania!” ii cheama in ajutor pe toți cei care iși doresc un mediu inconjurator curat. Pe 15 septembrie, un milion de romani sunt invitati sa curete Romania si sa ia…

- Wizz Air nu va mai opera din luna octombrie zborul Cluj-Napoca - București, considerat un succes pâna acum și anulat fara prea multe exeplicații. ”Nu ne face placere ca Wizz Air nu va mai zbura pe cursa Cluj-Napoca - București, dar nu este o pierde semnificativa…

- SCM Ramnicu Valcea a cucerit primul trofeu al sezonului in handbalul feminin, Supercupa Romaniei, dupa o infruntare dramatica, 33-31 cu CSM București și patru reprize de prelungire. Cand au spus ca vor face tot ce le sta in puteri pentru a duce Supercupa la Ramnicu Valcea, handbalistele oltene nu au…

- SCM Ramnicu Valcea a cucerit in premiera Supercupa Romaniei la handbal feminin, dupa ce a invins-o dramatic pe una dintre cele mai bune echipe de pe continent, CSM Bucuresti, cu scorul de 33-31 (12-10, 21-21, 26-26), dupa patru reprize de prelungiri, in Sala Polivalenta ”Ioan Kunst-Ghermanescu” din…

- Romanii din diaspora și cei ramași in țara și-au dat intalnire vineri, in Piața Victoriei, din București, pentru a protesta fața de direcția in care PSD impinge Romania. Mitingul Diasporei, din 10 august, a fost anunțat pe rețelele de socializare in urma cu doua luni, moment din care romanii din strainatate…