- Aurel Moldoveanu vrea sa iși surprinda fanii: Interpretul a facut dezvaluiri incredibile / Aurel Moldoveanu are o energie deosebita pe care încearca sa o transmita publicului de fiecare data când urca pe scena. Cântarețul a anunțat ca pregatește materiale muzicale noi, care vor…

- Fostul primar la Constantei, Radu Mazare, condamnat definitiv joi la 9 ani de inchisoare in dosarul retrocedarilor fictive de pe litoral se afla in Madagascar de la sfarsitul anului 2017, unde detine un superb complex turistic.

