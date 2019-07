Şoc la Casa Albă: noua purtătoare de cuvânt a lui Trump, agresată de agenţi nord-coreeni, în zona demilitarizată Stephanie Grisham s-a interpus duminica intre agenti de securitate nord-coreeni si un grup de jurnalisti americani, pentru a le permite acestora din urma accesul in Casa Libertatii (Freedom House), unde cei doi lideri se pregateau sa discute.



In aceasta scena, surprinsa de o camera ce de luat vederi, ea ii impinge pe agentii de securitate care blocau trecerea, dupa care-i indeamna pe fotografi si cameramani sa treaca prin spatele sau.



Potrivit lui Jim Accosta, un jurnalist de la CNN corespondent la Casa Alba, purtatoarea de cuvant s-a ales cu mai multe vanatai in urma acestei… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

