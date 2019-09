Stiri pe aceeasi tema

- Camera Reprezentantilor din SUA a cerut oficial Casei Albe prezentarea stenogramei conversatiilor presedintelui Donald Trump cu omologul sau din Ucraina, Volodimir Zelenski, iar, in cazul unui refuz, echipa lui Joseph Biden a anuntat ca ar putea fi declansata procedura demiterii.Comisiile…

- Președintele american Donald Trump a declarat ca nu a spus nimic greșit în conversația cu omologul sau ucrainean, în care este suspectat ca i-ar fi cerut acestuia sa îl investigheze pe fostul vicepreședinte american Joseph Biden, relateaza Mediafax citând Reuters.Într-un…

- Democratii din Congresul american au facut un nou pas in vederea deschiderii unei posibile proceduri de destituire (impeachment) a lui Donald Trump, o optiune care continua sa creeze disensiuni in randul opozitiei, cu un an si ceva inaintea alegerilor prezidentiale, relateaza AFP.

- Trei comitete din Camera Reprezentantilor a SUA au anuntat luni lansarea unei investigatii extinse dupa relatari conform carora presedintele Donald Trump, avocatul sau Rudy Giuliani si posibil si alte persoane ar fi exercitat presiuni asupra guvernului ucrainean sa sprijine campania de realegere…

- Corespondenți ai presei franceze la Washington și New York confirma informațiile potrivit carora opoziția din Congresul american continua demersurile pentru o posibila destituire a lui Donald Trump, cu un an și ceva inaintea alegerilor prezidențiale la care actualul președinte și-a anunțat candidatura…

- „Sunt incantat sa anunt ca foarte respectatul congresman John Ratcliffe, din Texas, va fi nominalizat de mine pentru a fi director al Comunitatii agentiilor de informatii. Fost procuror, John va conduce si va inspira maretie pentru tara pe care o iubeste. Dan Coats, actualul director, se va retrage…

- Textul motiunii, prezentat de democratul Al Green, a fost respins cu o larga majoritate (332 de voturi pentru si 95 impotriva), ceea ce reflecta diviziunile pe acest subiect existente in cadrul Partidului Democrat, care detine majoritatea in camera inferioara a Congresului american. Este pentru…

- Camera Reprezentantilor a respins miercuri o motiune ce solicita lansarea unei proceduri de destituire a presedintelui american Donald Trump, invocând atacurile rasiste la adresa celor patru parlamentare ale Partidului Democrat provenind din rândul minoritatilor, informeaza agențiile internaționale,…