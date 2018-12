Liderii PSD se reunesc in ședința Consiliului Național, dar chiar in timpul evenimentului au primit o veste proasta. Deputatul PSD, Octavian Petric, aflat la al doilea mandat de parlamentar, a anunțat ca demisioneaza din partid pentru ca nu se mai regasește in PSD.

”Dragi satmareni și prieteni,

S-au implinit 23 de ani de cand am intrat in politica și in Partidul Social Democrat, dar am decis azi sa ma despart de drumul pe care a luat-o partidul. Nu ma mai regasesc in PSD, un partid care nu mai reprezinta interesele romanilor și in care nu mai sunt respectate principiile și valorile…