Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Serviciul Teritorial Oradea au dispus trimiterea in judecata, in stare de arest preventive, a inculpatilor Maxim Adrian si Salajan Bogdan Alin, pentru savarsirea infractiunii de trafic de droguri de risc.

„Prin actul de sesizare s-a retinut ca la data de 19.11.2018, in jurul orelor 14.00, in urma unor discutii telefonice purtate in prealabil de catre inculpatul MAXIM ADRIAN cu o persoana autorizata, acesta s-a intalnit cu inculpatul in municipiul Oradea, ocazie cu care inculpatul i-a vandut…