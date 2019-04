Stiri pe aceeasi tema

- Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din Romania (C.O.T.A.R.) atrage atenția asupra implicarii active a Consiliului Concurenței in modificarea legislației in favoarea unor companii pe care declara ca le protejeaza. Potrivit COTAR, aceasta implicare reiese din declarațiile facute…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a declarat, luni, ca premierul Viorica Dancila trebuie "sa stea de vorba urgent cu ministrul Justitiei" si sa inteleaga ca trebuie sa dea ordonantele de urgenta pe justitie "pe care le asteapta toata lumea", transmite Agerpres. Intrebat in legatura cu faptul ca…

- Bomba in lumea sporturilor de contact, celebrul luptator nonconformist de MMA, Conor McGregor, in varsta de 30 de ani, si-a anuntat, marti, pe Twitter, retragerea din activitatea sportiva, fara a evoca un motiv pentru care a recurs la aceasta decizie...

- Fostul fotbalist Ronaldinho Gaucho, campion mondial cu echipa Braziliei in 2002, va vizita in luna iunie Columbia unde va sustine mai multe prelegeri in fata copiilor, se va intalni cu glorii ale fotbalului local, va juca intr-un meci demonstrativ si va asista la inaugurarea competitiei Copa America,…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Drobeta” al judetului Mehedinti a desfasurat marti o actiune de distrugere a elementelor de munitie ramase neexplodate pe raza judetului Mehedinti, care au fost ridicate de echipajul pirotehnic in ultimele luni.

- "De ce sunt procurorii nemulțumiți? Pentru ca nu se mai permit delegarile. Pentru ca le cer și lor, așa cum au judecatorii, sa dea examene. In cariera se avanseaza pe baza de examen, de concurs, de interviuri, in niciun caz pe baza de delegari. Sunt nemulțumiți ca a intervenit acum chestiunea cu…

- Emotii pentru fanii unuia dintre cei mai apreciati artisti din strainatate. Cantaretul a fost operat de urgenta. Dave Grohl, membru al trupei Foo Fighters, a ajuns de urgenta pe mana medicilor.

- Pugilistul Paul Andrei Aradoaie (22 de ani), campionul european de tineret, va boxa in gala de la Praga, in intalnirea dintre Europa și Asia. Campionul roman Paul Andrei Aradoaie va boxa pe 2 februarie in echipa Europei, in disputa contra Asiei, care va avea loc la Praga (Cehia). ...