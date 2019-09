Stiri pe aceeasi tema

- Testul de depistare a drogurilor se face cu un dispozitiv de tip screening care in opt minute depisteaza sase tipuri de substante interzise. Victor Slav s-a ales cu dosar penal si risca pedeapsa cu inchisoarea. In conformitate cu prevederile articolului 336 alin. (2) din Codul Penal, conducerea pe drumurile…

- Bianca Dragușanu a postat pe contul personal de Facebook o imagine emoționanta cu fiica sa, Sofia Natalia. Vedeta apare in imagine ținandu-și in brațe micuța, in timp ce mergea prin aeroport. Iar Natalia pare sa doarma liniștita pe umarul mamei sale. Langa imagine, Bianca a scris mesajul: „Doar a mea,…

- Bianca Dragușanu s-a fotografiat alaturi de fiica ei și a lui Victor Slav, Sofia Natalia. Vedeta apare intr-o ipostaza foarte frumoasa alaturi de fetița ei. "Este combinația perfecta intre prințesa și razboinica. Este sangele meu, sufletul meu și puterea mea", a scris Bianca Dragușanu in dreptul imaginii.…

- Bianca Dragușanu a dezvaluit ca s-a intalnit cu fosta soția a actualului ei iubit, Alex Bodi. Invitata la emisiunea Vorbește lumea, de la Pro TV, in compania iubitului ei, Alex Bodi, și a uneia dintre fetițele acestuia - de 7 ani, Bianca Dragușanu a vorbit despre relația pe care o are cu fosta soție…

- Un sofer care consumase droguri a fost oprit de politisti la podul de la Fetesi. Va avea acum dosar penal si risca pedeapsa cu inchisoarea, potrivit lui Georgian Dragan, purtatorul de cuvant al IGPR. In masina oprita de politisti se afla si Bianca Dragusanu. „Faptul ca acest sofer a iesit pozitiv la…

- Potrivit reprezentantilor IPJ Vrancea, tanarul de 23 de ani, din Focsani, a fost oprit in trafic pentru un control, joi dupa-amiaza, de politistii de la Biroul Rutier. Soferul a fost testat cu aparatul DrugTest, iar rezultatul a fost pozitiv. Politistii spun ca acelasi rezultat s-a inregistrat si in…

- Victor Slav implineste astazi varsta de 39 de ani. Fosta iubita, Raluca "Bombardiera", a avut grija sa il surprinda cu un mesaj inca de la 12 noaptea, fiind probabil printre primele persoane care i-au facut urari.