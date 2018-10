Stiri pe aceeasi tema

- Cantareața și compozitoarea canadiana Avril Lavigne (34 de ani) revine in lumea muzicala cu un nou album. In ultimii trei ani a zacut la pat, luptandu-se cu o boala cumplita, maladia Lyme.

- Andreea Marin se confrunta cu reale probleme de sanatate. Starea a vedetei este subreda, iar tocmai din aceasta cauza a ajuns de urgenta la spital. Cunoscuta prezentatoare TV a fost supusa unor analize amanuntire, iar rezultatele nu au fost deloc unele linistitoare, ba din contra. Inima vedetei este…

- Artista, in varsta de 78 de ani, a suferit un transplant, dupa ce se lupta de mai multa vreme cu o boala de rinichi.In autobiografia sa "Tina Turner: My Love Story", vedeta povesteste cum atunci cand sanatatea a inceput sa i se deterioreze, sotul sau i-a fost alaturi, oferindu-se sa ii…

- Avril Lavigne a lansat o melodie noua, „Head Above Water”, primul ei single dupa o pauza de cinci ani, timp in care s-a luptat cu boala Lyme. De altfel, versurile acestei melodii povestesc tocmai prin ce a trecut ea in aceasta perioada, scrie PA. Recent, artista de 33 de ani, a povestit ca in perioada…

- Medicii de la Spitalul Republican au invatat cum sa actioneze in cazul unui incendiu. Ei au fost instruiti de responsabili din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgența. Exercițiile de stingere a focului s-au desfasurat in doua etape.

- Cantareața americana Beyonce a dezvaluit ca aproape și-a pierdut viața in momentul in care a nascut gemenii Rumi și Sir, in urma cu 13 luni. Vedeta in varsta de 36 de ani și-a protejat mereu viața persoanla, insa, luni, in cadrul unui interviu, a vorbit despre ingrozitoarea urgența medicala. Ea a povestit…

- O femeie a murit in trenul IR Suceava-Bucuresti, dupa ce i s-a facut rau in timpul calatoriei. Medicii care au fost chemati la fata locului nu au mai putut sa o salveze pe femeia de 40 de ani din judetul Bacau.

- Majda a reușit sa scape de kilogramele in plus și a explicat cum a facut pentru a ajunge la greutatea dorita. Majda a luat 10 kilograme in greutate pe durata participarii la emisiunea Ferma Vedetelor , de la Pro TV. Vedeta a reușit sa le dea jos și a explicat cum a facut acest lucru. „Am facut sport,…